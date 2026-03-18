假盈警股發力衝｜唐牛
更新時間：08:45 2026-03-18 HKT
發佈時間：08:45 2026-03-18 HKT
發佈時間：08:45 2026-03-18 HKT
戰火未完，港股在冷和熱之間遊走，衝突降溫即挾上，反之則回落，最明顯的方向就是未有明確方向。不過，踏入業績期，企業陸續放榜，同步又有一連串盈喜盈警消息，炒個股能見度較高。
金嗓子（6896）日前宣布，去年營業收入及溢利與2024年同期比較，預期下降範圍在20%至25%之間，下降主要由於去年全年行業形勢的改變，集團產品營銷策略調整，使得客戶經銷商減少了採購，導致集團銷售額及溢利有所下降。
出名派息慷慨
值得留意的是，以盈警幅度量度，集團去年盈利料約2.4億元人民幣，去年上半年賺8,000多萬元人民幣，即下半年賺1.6億元，谷底反彈味濃，假盈警真盈喜也。無怪乎消息公布後，股價裂口急抽。集團出名派息慷慨，不妨趁回吐收集，博財息兼收。
唐牛
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