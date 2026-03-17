閱文去年虧損擴大至7.8億元 不派息 稱將進行全面AI轉型

閱文（772）去年經調整純利8.58億元（人民幣，下同），按年下跌24.8%。首席執行官侯曉楠在業績會表示，海外業務成為AI技術落地的重要增長市場，直言有計劃借助AI技術推動短劇、AI漫劇及AI擬真人劇「一鍵出海」，持續將旗下熱門作品於海外平台播出，並與迪士尼、Netflix及索尼等國際合作夥伴深化合作，擴大知識產權（IP）影響力。

AI投入屬全公司級 提升IP營運效率

針對IP轉化為影視及動畫作品，閱文指，旗下生成式AI工具「漫劇助手」提供從網文到漫劇的一站式創作服務，大幅降低行業門檻，自推出以來已有超過100家漫劇工作室付費使用。高級副總裁黄琰表示，AI投入為「全公司級」，並已加入「全民養蝦（應用AI代理）」，將推動內部團隊全面AI轉型，提升研發、編輯、IP營運等全鏈路效率，在擴大AI應用規模的同時實現業務成本優化，助業績持續改善。

去年收入跌9% 騰訊渠道分發機制拖累

期內閱文收入73.7億元，按年減少9.3%，毛利率46.1%，跌2.2個百分點。去年在線業務收入按年增加0.4%至40.47億元，其中自有平台產品收入按年增加0.9%至35.62億元；而騰訊產品渠道收入按年減少22.3%至1.9億元，主要是由於騰訊產品渠道持續優化內容分發機制，以及優先通過集團的核心付費閱讀產品進行分發，從而導致廣告收入減少；第三方平台收入按年增加15.7%至2.94億元。

IP衍生品GMV達11億 增逾2倍

其他業務方面，去年版權運營及其他收入33.2億元，按年跌18.9%，其中版權運營收入減少20%，主要是由於受排播延期影響，2025年上綫的影視劇項目數量減少。閱文指，IP衍生品業務於去年創造了逾11億元的商品交易總額（GMV），較2024年增長逾2倍；而AI漫劇業務於去年下半年創造逾1億元的收入。

未來打造「IP+AI」創作生態

閱文表示，堅信IP與AI的協同將持續推動內容產業前行，將把AI深入融入創作輔助、精品製作、IP開發與全球化布局的每一個核心環節，打造「IP+AI」創作生態，成為放大好內容價值的系統級引擎。