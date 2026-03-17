恒安去年純利增一成 CFO料木漿原料價格平穩 中東局勢持續將衝擊成本

恒安國際（1044）公布去年全年業績，錄得純利按年增10.3%至25.4億元（人民幣，下同），每股收益2.227元，按年升10.5%；派末期息0.7元。集團主席施文博表示，2025年紙巾收入恢復增長，加上全渠道銷售效益及高端化產品銷售增長，有效緩解激烈價格競爭對衛生用品銷售的負面影響，今年將通過全渠道銷售效益優化、產品升級及促銷費用的適度投放，保持收入穩定。

CFO李偉樑：木漿價格難重上3年前高位

恒安國際財務總監李偉樑表示，近兩個月木漿價格以每月2%左右穩步上升，料未來木漿價格將相對平穩，上游供應商正控制產能供應，而國內產能正大幅增長及碼頭庫存充足，料木漿價格不會重回2、3年前高位。

問及中東戰火影響，李偉樑直言「難以預測」，但該集團已通過提前採購等舉措應對，暫未受波及，目前有約一個月的原材料庫存，並針對化工材料增加儲備。惟他坦言，若衝突持續，石油及航運成本將必定受到衝擊。

內地及香港價格競爭未有大變

價格戰方面，李偉樑指，當前內地價格競爭暫未加劇、亦未緩和，香港市場雖面臨內地電商衝擊，但整體價格亦未見大幅波動，而該集團將透過IP聯乘，進一步提升手帕紙品類的分銷覆蓋。他又指，去年該集團產品平均售價（ASP）有所提升，主因產品組合改變所致，強調並非直接提價。

紙巾產品毛利率升4.1個百分點

期內，恒安國際收入230.7億元，按年升1.8%，毛利率上升1.5個百分點，至33.8%；毛利78.1億元，升6.6%；經營利潤升3.9%至34.8億元。該集團指，包括紙巾及衛生用品收入的主營業務收入為207.4億元，升1.9%，受益於年內木漿價格處於較低位，加上促銷費用逐步回落及高端高毛利產品銷售佔比穩步提升，帶動紙巾產品毛利率較上年升4.1個百分點至23%。

衛生巾下半年恢復增長

衛生巾產品方面，恒安指出，國內品牌以進取的促銷策略搶佔市場份額，導致集團銷售受到一定衝擊，2025年衛生用品業務銷售收入錄得跌幅約5.3%至約人民幣6.57億元，佔整體收入約28.5%，較上年下降2.1個百分點，不過衛生用品銷售收入於下半年扭轉跌勢，恢復中單位數增長，主要受益於傳統渠道銷售提升。

料毛利率保持穩定

展望未來，恒安表示，儘管地緣政治對全球經濟構成下行壓力，但預期紙巾銷售的穩步上升將持續增強盈利韌性，將精準投放銷售費用，而高端高毛利產品將保持增長，有效緩解原材料價格波動對毛利的影響，集團毛利預期將維持穩定。