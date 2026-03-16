油價急回提振美股 道指早段升近600點 Nvidia GTC前升逾2%

國際油價回落提振股市，美國財長貝森特指，美方允許伊朗油輪通過霍爾木茲海峽，日前伊朗外長阿拉格齊亦表示，霍爾木茲海峽實際上是開放，僅對敵人關閉。道指早段升近600點。

道指報47150點，升592點；標指報6719點，升87點；納指報22432點，升327點或1.5%。紐約期油報每桶92.3美元，急挫近5%。

有「AI界春晚」之稱的Nvidia（NVDA）年度開發者大會「GTC 2026」舉行前，Nvidia股價升逾2%，市場關注該集團發布針對AI代理的中央處理器（CPU）最新進展。

Meta升3% 曾傳大裁員

Meta（META）升約3%，有報道指，該集團計劃裁減超過20%員工，涉及約1.5萬個職位，以抵消高昂的AI基礎設施投資成本，Meta其後回應指，「這是對理論方法的推測性報道。」

學者：市場大致反映戰事預測

美國賓州大學華頓商學院經濟學家Jeremy Siegel指出，市場仍有很多不明朗因素，但已大致反映預期，目前正憧憬美伊短期內達成協議。

專家：企業盈利預測向上推動股市

研究機構Yardeni Research總裁Ed Yardeni認為，標指表面上的韌性，來自分析師對2026年和2027年的企業盈利預測日益樂觀，但顯然沒有意識到持久的戰爭和海峽關閉，可能會帶來負面後果。