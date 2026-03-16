百圖生科據報秘密申請香港IPO 擬籌數億美元

據彭博引述消息報道，獲百度（9888）支持的AI生命科學初創企業「百圖生科」，已秘密提交在香港首次公開招股（IPO）申請，預計最快今年內集資數億美元。報道指，百圖生科正與中金、摩根士丹利及瑞銀合作，籌備是次赴港上市計劃。不過，相關討論仍在進行中，集資規模及上市時間表等細節仍存變數。

百圖生科於2020年由百度聯合創辦人李彥宏及前百度風投首席執行官劉維共同創立。公司開發一套AI系統，可模擬並輔助預測生物機制，有望提升藥物研發效率與成功率。

隨着香港醫療保健板塊走出長達數年的低谷，將AI技術應用於藥物研發的企業備受投資者青睞。去年12月，同屬AI製藥賽道的英矽智能（3696）在港掛牌，集資3.37億美元，其股價自上市以來已上漲130%。

醫療領域融資創4年新高

報道指，中國生物科技行業正挑戰西方在創新領域的主導地位，同時亦帶動板塊整體上漲，恒生生物科技指數在過去12個月累計飆升逾30%。彭博數據顯示，2025年香港醫療保健板塊的IPO及增發股份合共籌集超過130億美元，創下四年來新高。