恒指升368點 騰訊阿累領漲科技股 小米急彈6% 專家料發揮避風港作用｜港股收市

中東局勢未見降溫，亞洲股市周一各自發展，惟其後出爐的内地「三頭馬車」數據均勝市場預期，加上市場憧憬即將舉辦的Nvidia 年度開發者大會即將召開，以重磅科網股和芯片股為主科技股升幅逐步擴大，港股表現跑贏其他亞洲股市。恒指收報25834點，升368點或1.45%，結束三連跌。大市成交增至2644億元。不過北水趁機走貨，轉流出12.5億元，同樣結束連續流出3日趨勢。

恒指隨外圍低開29點，早段最多曾跌148點，惟觸底後隨即反彈，兼愈升愈有，最多升391點，報25856點，最終全日收報25834點，升368點。國指收報8816點，升144點或1.67%；科指明顯跑贏大市，收報5111點，升133點或2.69%。

港股結束三連跌 科技股受捧

Nvidia 年度開發者大會或將有新芯片的好消息傳出，存儲及芯片相關股急升，兆易創新（3986）飆升18.4%，收報431元；傳華虹半導體（1347）已開發出可用於生產人工智能晶片的先進晶片製造技術，該股大升7.4%,收報94.5元；瀾起科技（6809）揚8%，收報189.5元；中芯國際（981）亦升0.5%，收報62.5元

有望受惠新芯片科網股亦跟升。阿里巴巴（9988）漲1.1%，收報134元，據報阿里巴巴最快可能在本周推出面向企業，基於旗艦產品千問(Qwen)模型的AI智能體。騰訊(700)揚2%，收報558.5元；美團（3690）升3.1%，收報78.3元；京東（9618）向上1.7%，收報111.5元。

比亞迪獲大單 股價重返「紅底」

電車股普遍造好。其中比亞迪(1211)獲阿根廷及墨西哥共10萬輛車出口訂單，股價飆升7.8%，收報104.3元，重返「紅底」；小米（1810）汽車宣佈新一代SU7將於周四（19日）晚上7時正式上市，小米彈高5.6%，收報35.2元；理想（2015)走高2.9%，收報69.9元；蔚來（9866）揚5%，收報47.04元。另外，電池股亦受捧，寧德時代（3750）大升7.9%，收報670元，為表現最佳藍籌股；雙登股份（6960）漲5.5%，收報13.43元。

資源股逆市捱沽

黃金、銅等價格回落，資源股逆市捱沽，紫金礦業(2899)下滑3.3%，收報36.98元；同系的紫金黃金國際（2259）挫3.5%，收報181.5元；中國宏橋(1378)跌2%，收報38.72 元；洛陽鉬業(3993)走低2.3%，收報18.4元。

個股方面，MINIMAX（100）公布截至去年底止年度收入達到已商業化公司的收入門檻，公司將被視為已商業化公司。該股股價升1.7%，收報1027元；中國利郎(1234)去年純利按年增加9%至5.02億元人民幣兼增派特別股價，股價走高8.8%，收報3.6元；布魯可(325)去年扭虧為盈，轉賺6億人民幣，股價大升8.7%，收報66.55元。

梁杰文：港股短期維持上落市格局

宏高證券投資經理梁杰文表示，中國近期公佈的經濟數據表現驚喜，反應內地的經濟成長和經濟動力都相當理想，再加上外圍市場憧憬中東局勢最壞的情況似乎已經過去，資金在低位抄底港股，因此港股周一止跌回升。他續指，雖然中東局勢沒有惡化，但伊朗短期內不會投降，意味著伊朗對霍爾木茲海峽的控制將會繼續影響油價高企，甚至有機會推高美國通脹帶來加息壓力，在上述因素夾擊下，相信港股短期維持上落市格局，恒指將至25000點至27000點區間上落。他還說，中東局勢混亂，資金自然尋找避風港，預期全球除中東外的股市都可能受惠。

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1215：恒指今早低開29點後，雖然跌幅一度擴大至148點，低見25317點，其後低位回升，截至中午更以近半日高位收市，報25756點，升290點或1.14%，半日成交1,434億元。科指方面，中午收報5089點，升111點或2.24%。

重磅藍籌股中，騰訊（700）及小米（1810）半日分別升2.7%及5%，連同比亞迪（1211）升5.7%，為三大貢獻恒指升幅股份；相反，資源股受壓，中海油（883）及紫金（2899）分別跌2.3%及4.2%，中國宏橋（1378）亦跌3.5%。

小米新一代SU7周四正式上市

消息面上，小米汽車宣佈新一代SU7將於周四（19日）晚上7時正式上市，目前已開啓小訂，預售價為22.99萬至30.99萬人民幣。另一方面，比二迪旗下巴西工廠據報已獲得10萬輛面向阿根廷和墨西哥的出口訂單，兩地各佔5萬輛，其位於巴伊亞州東北部的卡馬薩里（Camaçari）工廠年產能為15萬輛，亦計劃分階段擴產至60萬輛。

板塊動向方面，存儲及半導體相關股急升，其中兆易創新（3986）升逾一成；華虹半導體（1347）升逾5%；瀾起科技（6809）升逾3%；英諾賽科（2577）則升2.3%。

研究機構Counterpoint Research報告顯示，受供需持續失衡影響，全球DRAM及NAND閃存價格在農曆新年前後大幅上漲，多款產品價格環比漲幅逾130%，並預測供應短缺局面將至少持續至2027年下半年。

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0930：國際形勢仍未明朗，一方面美國增兵伊朗，另一方面中美官員昨日在法國開展新一輪經貿談判，或為兩國元首會晤鋪路。此外，美國總統特朗普表示，已要求7個嚴重依賴中東石油的國家加入一個聯盟，以維護霍爾木茲海峽的安全；又指正與伊朗方面對話 ，但認為他們還沒有做好準備，「我不知道我是否想與伊朗達成協議」。有分析指出，在戰火下恒指或下試25000點、接近被稱為牛熊分界線的250天平均線，如果跌穿將繼續尋底，因此能否穩守這一關鍵水平備受關注。

國際油價今早衝高回落，其中布蘭特原油期貨一度漲逾3%，其後轉跌，暫報103.11美元，跌約0.03%；WTI原油期貨主連亦曾升近3%，暫跌約0.9%至95.96美元。現貨金價亦輕微向下，暫報5,017美元，跌約0.03%。

港股方面，恒指今早開報25436點，跌29點或0.12%。科網股普遍向上，騰訊（700）和阿里巴巴（9988）將於本周派成績表，股價分別升0.6%及0.3%；美團（3690）升1.25%；京東（9618）升1.28%；小米（1810）亦升0.6%。藍籌股中，新東方（9901）開市更升逾3%，為表現最佳藍籌；中海油（883）及中石油（857）則分別跌0.4%及0.09%。

MINIMAX成已商業化公司

個股消息中，MINIMAX（100）公布截至去年底止年度收入達到已商業化公司的收入門檻，即2.5億元，並已獲聯交所批准，公司將被視為已商業化公司，同時股份簡稱將不再印有「P」標記；該股開市報1028元，升1.8％，同業智譜（2513）亦升逾2.8%至545元。

此外，耀才（1428）今早停牌，該股上周五升近34%至9.27元。

曾永堅：港股恐下試25000點

香港股票分析師協會副主席曾永堅表示，海峽區域尚未出現正式解封及戰火緩和的跡象，地緣政治衝突將直接推動油價走高，同時歐美市場還受信貸危機相關問題的持續影響，多重利空交織下，全球主要股市短期內均面臨拋售壓力，料港股將下試25000點關口。他續指，大型科技股業績表現雖會對個股形成一定帶動，但若美伊之間未能出現積極跡象，業績消息仍難以抗衡大趨勢，不排除將繼續保持下行方向。

郭思治：中東局勢和油價凌駕一切

香港股票分析師協會副主席郭思治形容，現時中東局勢和油價表現凌駕一切，包括中美經貿會談，坦言現時難以估計本港後市走勢，但恒指250天線，即25000點為重要的防守位置。若跌穿該水平，港股大市將會繼續尋底。不過，如果美伊進行談判，恒指有望反彈至26000或以上，因為港股原本處於上升趨勢，而油價或會回落至每桶70或80美元。他又深信美伊會通過談判平息戰事，但未知「要捱幾耐」。

展望本周，中國今日將披露最新的「三頭馬車」數據；美國周三則出爐生產者物價指數（PPI）。同時，多國舉行議息會議，美國聯儲局及日本央行分別將於當地周三和周四公布議息結果，現時市場大多預計美聯儲是次會按兵不動。此外，長和（001）、友邦保險（1299）等大型藍籌股亦即將放榜。

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