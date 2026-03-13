Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

美國上季GDP下修至0.7% 核心PCE符期 道指早段彈400點

股市
更新時間：21:49 2026-03-13 HKT
發佈時間：21:49 2026-03-13 HKT

美國去年第四季GDP最新估算數字下修至0.7%，低於前值的1.4%。而聯儲局通脹指標的核心個人消費支出（PCE）物價指數符合預期。美股早段靠穩，道指升逾400點。

道指報47123點，升446點；標指報6733點，升61點；納指報22521點，升210點或0.9%。

Meta（META）逆市跌2%，其新AI模型Avocado延遲發布。Nvidia（NVDA）、特斯拉（TSLA）等則升1%。

1月核心PCE按月升0.4%

美國1月PCE物價指數按月升0.3%，符合預期；按年升2.8%，低過市場預期的2.9%。而扣除食品和能源的核心PCE物價指數則按月升0.4%，按年升3.1%，均符合預期。

大摩：如封鎖海峽3個月將釀真正問題

摩根士丹利私人財富管理董事總經理Chris Toomey指出，目前市場存在多項憂慮，包括AI建設、私募信貸市場及能源形勢，當中能源成為切身問題，預計一旦霍爾木茲海峽受阻情況持續兩、三個月以上，將形成真正問題。

數據未反映近日油價升幅

eToro投資及期權分析師Bret Kenwell稱，市場仍需要時間消化大量數據，是次PCE數據出現令人憂慮訊號，而且尚未反映近期能源價格飆升的影響。

