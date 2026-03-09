Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

東江集團完成重組 持現金逾10億 2028年收入目標衝50億

東江集團（2283）在波士頓諮詢公司建議下完成業務重組，劃定六大核心賽道，並訂立明確增長目標，包括2028年收入衝50億元、2033年進一步挑戰100億元。主席李沛良表示，集團將以自然增長為主、併購為輔，手持現金逾10億元，支持億元級收購，強調「唔可以用確定嘅方案去應付不確定嘅環境」。

重組後聚焦六大領域

李沛良表示，集團重組後聚焦六大領域，包括海外及國內消費電子、醫療耗材、包裝、智能家居及汽車。併購不設地域限制，標的年收入要求最少1億元，以強化技術協同與客戶價值鏈延伸為主，務求「1+1大於2」，力爭今年內落實至少一宗收購。
 
技術與產品方面，李沛良稱，東江緊貼AR/VR、聲控及健康監測趨勢，相關裝置可實現非接觸式監測血壓、血糖等功能。隨着AR/VR進入應用元年，相關需求爆發，成為集團最主要增長動力；醫療板塊受惠人口老齡化，汽車領域則圍繞自動駕駛拓展連接器等高增長產品。

不排除階段性輕微下調毛利率

國內客戶佔比持續提升，東江集團執行董事兼首席財務官張芳華強調選客嚴謹，聚焦大規模優質客戶，對毛利率及現金流未構成負面影響。為進軍新領域，集團不排除階段性輕微下調毛利率，「階段性毛利低啲冇所謂，最終目的都係利潤絕對值提高」，並透過規模效應攤薄固定成本。
 
經營策略上，李沛良強調「利潤來自工廠而非市場」，集團堅持高質量、高效率路線，憑藉模具技術優勢令產能提升數倍，客戶願意支付溢價。為進一步強化優勢，東江計劃2026年提升資本開支，推動廠房搬遷與全自動化升級，目標建成國內自動化程度最高的精密製造工廠。

2026年資本開支將創歷史新高

產能佈局方面，集團表示2026年資本開支將創歷史新高。蘇州廠已擴產一倍仍供不應求；越南廠去年面積擴至約9,000平方米，今年上半年再增租4,000平方米。因應關稅不確定性，集團放棄當地買地計劃，堅持以租廠模式保持靈活性。
 

