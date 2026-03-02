美伊戰爭引發避險情緒升溫 美股期貨全線向下 巴克萊：非買入時機

美伊戰爭令地緣政治風險上升，並引發避險情緒升溫，加上近日持續發酵的信貸危機及上周公佈PPI增長超出預期等因素，本周開市三大指數期貨全線向下，其中道指期貨最新跌約0.64%，標指及納指期貨亦分別跌0.51%及0.52%。據彭博報道指出，中東地區迅速升級的衝突正加劇投資者的焦慮情緒，並強化了押注美國國債、黃金和瑞士法郎等避險資產的邏輯。此外，巴克萊策略師更警告，投資者不要急於在股價下跌時買入。

金價油價衝高回落 銀價先升後跌

相反，金價高開，現貨金價一度上漲至5,393美元，其後回落，暫報5,331美元，升約1%；不過，現貨銀價先升後跌，今早一度高見報96.4美元，暫報92.98美元，跌約0.9%。油價方面，布蘭特期油曾升至82.11美元高位，WTI期油則曾升至75.33美元，但兩者同樣衝高回落，其中布蘭特期油暫升4%至75.84美元，WTI期油則升3.6%至69.46美元。

交易員料「先避險，再研究」

據彭博引述交易員指出，當周一市場全面恢復交易時，所有目光都將聚焦能源市場，而中東可能出現長期動盪及油價上漲的連鎖效應，將為基金管理人提供了新的理由來拋售股票並轉向避險資產。其中法國外貿銀行美國利率策略主管John Briggs指出，交易員將採取「先避險，再研究」的策略，並指「襲擊規模及伊朗的報復行動均超出市場預期」。Briggs表示，美債很可能會延續上周五走勢，當時短債收益率跌至2022年以來最低水平。

關注霍爾木茲海峽航運狀況

Roundhill Financial的Dave Mazza則表示，正在密切關注霍爾木茲海峽的航運狀況，因其承擔着全球約四分之一的海運石油貿易，「如果航運保持暢通，股市就能渡過難關」，但如果航運中斷，「一切都將難以預料」。

股市估值偏高 更易削風險資產

此外，Columbia Threadneedle Investments的投資組合經理Ed Al-Hussainy表示，全球股票和信貸資產估值偏高，讓投資者更容易削減風險資產。市場早前已因美國關稅政策變動、AI帶來顛覆性影響，以及與私人信貸相關的壓力而緊張不安。

巴克萊全球研究主席Ajay Rajadhyaksha則指出，投資者已經習慣於地緣政治衝突的快速平息，但這次可能會持續更長時間，並指「風險回報似乎並不誘人」，但如果股市回調幅度足夠大（例如標普500指數下跌超過10%），那麼可能會出現買入時機，「但現在還不是時候」。