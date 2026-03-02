特朗普料衝突持續4周 恒指低開324點 中石油中海油升逾半成 紫金漲近3%｜港股開市

美以伊開戰，金融市場震盪，但隨着哈梅內伊死訊獲證實後，市場緊張氣氛反略為緩和。沙特阿拉伯股市指數TASI開市大跌4.8%，其後跌幅收窄，最終收市只跌2.2%；開戰後比特幣周六大挫，險守6.3萬美元關口，昨天轉為一度反彈至逾6.8萬美元。有分析指，戰爭或會輕微影響港股，以及刺激金價和油價走高，後市則關注恒指能否守住26300點。

特朗普料衝突持續4周

據外媒報道，特朗普預計伊朗衝突會持續大約4周時間，表示「這是一個很大的國家，所需時間大概是4周左右——或者更短」，又指襲擊行動至今種種結果都沒有讓他感到意外。恒指今早低開324點或1.22%，報26305點。 現貨金價則曾一度升見5,393美元；暫報5,332美元，升約1%。

科網股普遍向下 阿里開市跌逾2%

科網股普遍向下，阿里巴巴（9988）開市跌2.3%；騰訊（700）跌1.2%；美團（3690）跌1.9%；京東（9618）跌1.4%；百度（9888）亦跌2.5%。

赤峰黃金升近半成 山東黃金漲4%

不過，油金股受捧，中海油（883）大升5%；中石油（857）升5.9%；中石化（386）則升2.4%。黃金相關股方面，赤峰黃金（6693）升4.9%；山東黃金（1787）升3.9%；招金（1818）升3.2%；紫金（2899）及同系紫金黃金國際（2259）分別升2.5%及2.2%。

電動車企紛紛公布2月數據

此外，中國電動車企紛紛公布2月數據，受新春假期、行業淡季與新能源購置稅恢復徵收等多重因素影響，車市整體呈現按月普遍下降，其中零跑（9863）按年增11%至28,067輛，股價今早仍跌2.4%；小米（1810）汽車交付量則按月減少48%，股價跌2%。至於比亞迪（1211）股價亦跌2%。

郭思治：戰爭未必持續很久

香港股票分析師協會副主席郭思治表示，在戰爭爆發前，市場已知悉美國部署軍事行動，故預計帶來的影響不會太大，戰爭未必持續很久。他估計，港股3月初走勢反覆，恒指有機會下試26000、26200點，因為市場不穩下，資金或會轉移避險。

聶振邦：恒指或26200覓得支持

高歌證券金融首席分析師聶振邦指出，如果撇除戰事，上周五美股偏軟，包括大部分的美股七雄，或會拖累港股大型科技股捱沽，故認為市場會乘戰事之勢，加大沽壓。不過，港股未必會大幅度向下，恒指有機會於26200、26300點覓得支持，因為伊朗最高領袖哈梅內伊喪生，可能加快戰事短期內結束。

OPEC+考慮更大幅度增產

伊朗作為產油國，疊加伊朗革命衛隊宣布禁止任何船隻通過霍爾木茲海峽，或會推高油價。不過，彭博引述消息指，石油輸出國組織及盟友（OPEC+）昨日開會，考慮更大幅度的增產，或會抵銷影響。OPEC+代表上周預計，在3個月的凍結增產後，從4月開始恢復溫和產量，去年第四季曾逐月增加每日產量13.7萬桶。布蘭特期油上周五每桶報72.48美元，紐約期油每桶報67.02美元。彭博行業研究分析師預計，布蘭特原油短期內有機會上升至每桶80美元。郭思治提及，港口出口封鎖，將刺激油價向上，繼而帶來通脹，影響美國減息步伐。

伍禮賢：金價有望上試5600美元

光大證券國際證券策略師伍禮賢預計，油價有機會上試70美元或以上，而金價將會明顯反彈，初步或上試5300、5400美元水平，並朝較大阻力的5600美元邁進。

展望本周，中國全國兩會將於本周三召開，同日公布2月製造業採購經理人指數（PMI）。美國方面，本周五將公布非農就業報告。港股業績期持續，京東（9618）、嗶哩嗶哩（9626）和MINIMAX（100）等公布成績表。

