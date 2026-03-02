中東戰雲密佈 恒指半日跌424點 油服股瘋炒 百勤飆77% 專家憂大市最差見25000｜港股開市

12.15：恒指今早雖然一度急跌748點，低見25882點，但其後跌幅逐步收窄，中午收報26205點，跌424點或1.59%，守住兩萬六關口，半日成交1,935億元。科指方面，中午收報5028點，跌108點或2.12%。

滙控及友邦領跌 小米挫逾4%

重磅藍籌股之中，金融股滙控（005）及友邦（1299）半日分別跌3.5%及2.3%，加上阿里（9988）及小米（1810）各跌2.7%及4.6%，單計4隻股份已拖低恒指228點。相反，中海油（883）及比亞迪（1211）分別升3.8%及2.7%，力撐大市。

單計股價變幅，舜宇（2382）半日跌4.6%，為表現最差藍籌，中銀香港（2388）及京東健康（6618）亦分別跌3.9%及3.7%。不過，信義玻璃（868）逆市升逾11%，中國宏橋（1378）亦升逾4%。

中港石油暴升82% 山東墨龍漲66%

板塊走勢上，市場憂慮戰事影響石油供應，石油及相關設備股急升，除了中海油外，中石油（857）及中石化（386）分別升1.4%及1.1%；此外，中港石油（632）暴升82%、MI能源（1555）亦升24%。

油氣設備股中，百勤油服（2178）升逾77%、山東墨龍（568）升逾66%，中石化油服（1033）及海隆（1623）亦分別升20%及逾15%。

伍禮賢：不宜作過於進取部署

光大證券國際證券策略師伍禮賢指出，港股受外圍局勢拖累，今早已失守前期重要的26300點支持位，技術走勢上失守「小三底」，最差情況或需下試25000至25200水平。他認為，由於中東處於戰爭狀態，料避險情況之下，股市氣氛將持續受影響一段時間，建議投資者不宜作過於進取部署，如果持股在前期有較大升幅，亦不妨考慮減持。

板塊部署上，他建議以防守性為主，目前可以關注公用股，但特別提醒應避免選擇業務涉及歐洲或鄰近中東地區的公用股；相反，本地公用股如中電（002）及港燈（2638）業務較穩定，是理想的避險對象。對於進取型投資者，伍禮賢指可留意金礦股，搏其跟隨金價向上，但因戰局發展未明，走勢料相對波動。

何啟聰：關注內需及內房板塊

資深投資及理財人何啟聰則認為，是次美國意圖更換伊朗政權，戰爭為時會較長。選股方面，他建議關注內需及內房板塊，認為有機會受惠於即將召開的兩會政策主題，但他亦指市場仍有下跌空間，不宜「一注過」。此外，他看好本地銀行股，但提醒必須避開國際金融股，因杜拜局勢及私募信貸情況可能對其造成較大衝擊。

—————

10:45：恒指今早低開324點後，雖然跌幅一度收窄至227點，高見26403點，但其後逐步轉弱，一度跌748點至25882點，暫報26021點，跌608點或2.29%，險守兩萬六關口。藍籌股中，藥明生物（2269）曾跌逾5%，舜宇（2382）、小米（1810）、京東健康（6618）及百度（9888）齊跌逾4%；相反，信義玻璃（868）逆市升近12%，中國宏橋（1378）升逾3%，中海油（883）及中石油（857）則分別升2.6%及1.6%。

—————

美以伊開戰，金融市場震盪，但隨着哈梅內伊死訊獲證實後，市場緊張氣氛反略為緩和。沙特阿拉伯股市指數TASI開市大跌4.8%，其後跌幅收窄，最終收市只跌2.2%；開戰後比特幣周六大挫，險守6.3萬美元關口，昨天轉為一度反彈至逾6.8萬美元。有分析指，戰爭或會輕微影響港股，以及刺激金價和油價走高，後市則關注恒指能否守住26300點。

特朗普料衝突持續4周

據外媒報道，特朗普預計伊朗衝突會持續大約4周時間，表示「這是一個很大的國家，所需時間大概是4周左右——或者更短」，又指襲擊行動至今種種結果都沒有讓他感到意外。恒指今早低開324點或1.22%，報26305點。 現貨金價則曾一度升見5,393美元；暫報5,332美元，升約1%。

科網股普遍向下 阿里開市跌逾2%

科網股普遍向下，阿里巴巴（9988）開市跌2.3%；騰訊（700）跌1.2%；美團（3690）跌1.9%；京東（9618）跌1.4%；百度（9888）亦跌2.5%。

赤峰黃金升近半成 山東黃金漲4%

不過，油金股受捧，中海油（883）大升5%；中石油（857）升5.9%；中石化（386）則升2.4%。黃金相關股方面，赤峰黃金（6693）升4.9%；山東黃金（1787）升3.9%；招金（1818）升3.2%；紫金（2899）及同系紫金黃金國際（2259）分別升2.5%及2.2%。

電動車企紛紛公布2月數據

此外，中國電動車企紛紛公布2月數據，受新春假期、行業淡季與新能源購置稅恢復徵收等多重因素影響，車市整體呈現按月普遍下降，其中零跑（9863）按年增11%至28,067輛，股價今早仍跌2.4%；小米（1810）汽車交付量則按月減少48%，股價跌2%。至於比亞迪（1211）股價亦跌2%。

郭思治：戰爭未必持續很久

香港股票分析師協會副主席郭思治表示，在戰爭爆發前，市場已知悉美國部署軍事行動，故預計帶來的影響不會太大，戰爭未必持續很久。他估計，港股3月初走勢反覆，恒指有機會下試26000、26200點，因為市場不穩下，資金或會轉移避險。

聶振邦：恒指或26200覓得支持

高歌證券金融首席分析師聶振邦指出，如果撇除戰事，上周五美股偏軟，包括大部分的美股七雄，或會拖累港股大型科技股捱沽，故認為市場會乘戰事之勢，加大沽壓。不過，港股未必會大幅度向下，恒指有機會於26200、26300點覓得支持，因為伊朗最高領袖哈梅內伊喪生，可能加快戰事短期內結束。

OPEC+考慮更大幅度增產

伊朗作為產油國，疊加伊朗革命衛隊宣布禁止任何船隻通過霍爾木茲海峽，或會推高油價。不過，彭博引述消息指，石油輸出國組織及盟友（OPEC+）昨日開會，考慮更大幅度的增產，或會抵銷影響。OPEC+代表上周預計，在3個月的凍結增產後，從4月開始恢復溫和產量，去年第四季曾逐月增加每日產量13.7萬桶。布蘭特期油上周五每桶報72.48美元，紐約期油每桶報67.02美元。彭博行業研究分析師預計，布蘭特原油短期內有機會上升至每桶80美元。郭思治提及，港口出口封鎖，將刺激油價向上，繼而帶來通脹，影響美國減息步伐。

伍禮賢：金價有望上試5600美元

光大證券國際證券策略師伍禮賢預計，油價有機會上試70美元或以上，而金價將會明顯反彈，初步或上試5300、5400美元水平，並朝較大阻力的5600美元邁進。

展望本周，中國全國兩會將於本周三召開，同日公布2月製造業採購經理人指數（PMI）。美國方面，本周五將公布非農就業報告。港股業績期持續，京東（9618）、嗶哩嗶哩（9626）和MINIMAX（100）等公布成績表。

