科企表現疲弱拖累港股跑輸全球市場｜古天后

2月27日，大致多雲，有一兩陣驟雨，早晚沿岸有薄霧。Nvidia業績交足功課，可惜股價僅於公布當日盤後升至200美元後又掉頭，噚日美股開市更回落，始終市場未能消除對人工智能(AI)泡沫嘅擔憂，拖低整體科技股，資金輪動換至其他板塊，美股周四個別發展。道指高開62點後，升幅擴大至最多333點，其後一度倒跌244點，收市回穩，微升17點，報49499；標指跌37點或0.54%，報6908；納指跌273點或1.18%，報22878。反映中國概念股表現嘅金龍指數顯著下跌1.78%，報7411。



重磅股中，Nvidia股價收市下滑5.5%，為跌幅最大道指成份股；Tesla及Alphabet分別跌2.1%及1.8%，亞馬遜及思科齊跌1.3%；Salesforce升4%，為表現最強道指成份股。國際油價回落利好航空股，美國航空股價急升4.7%，達美航空及聯合航空分別升1.9%及3.2%。eBay宣布裁減800個職位，相當於全球6%人手，股價升3%。金龍指數跌1.7%，當中百度(09888)美國預託證券(ADR)下挫5.7%，比亞迪(01211)跌4.6%。

MSCI新興市場指數周四創出新高，今年累升15%，新興市場貨幣指數同日亦破頂。花旗評估各大基金展望報告後指出，全球大型資產管理公司愈來愈睇好新興市場股市、貨幣、本地債券及信貸市場，或為新一輪升勢注入動力。該行分析員指出，基金經理正尋求分散美國資產並看淡美元，同時新興市場基本因素改善亦帶嚟投資機會。滙豐則減持美股並增加美股以外投資配置水平，尤其睇好歐股及新興市場。該行策略員Max Kettner認為歐股之中，睇好銀行及工業板塊，後者將受惠於國防開支增加及金屬需求強勁。



美國10年期債息一度回落4個基點，至4.009厘，對息口較敏感嘅2年期債息降3.3個基點，至3.438厘。聯儲局理事米Stephen Miran於霍士財經訪問中重申希望當局今年減息一厘，並認為愈早愈好。美滙指數一度倒升0.29%至97.98。 日圓升0.42%至155.71兌每美元，政策立場最鷹派嘅日本央行貨幣政策委員會委員高田創向商界發表演說，重申呼籲央行上調利率，以應對物價壓力上升。加密貨幣「一哥」比特幣周三急彈最多9.27%，逼近7萬美元後，周四一度回吐4.9%至66523美元，好明顯7萬美元成為比特幣反彈阻力。現貨金價曾升0.79%，5205.48美元；不過，美國與伊朗核談判據稱進展良好，金價於亞洲時段重返5200美元之下。

港股噚日高開低走，恒生指數高開254點，早段一度升258點見27024高位，但20日線僅曇花一現，未幾已重返27000水平之下，掉頭回落再失10日線及5日線，半日跌至26600水平爭持。中午港交所(00388)公布業績勝預期，收入及溢利均創半年度歷史新高，港交所午後扭轉早段跌勢，倒升收市，但無助大市止跌，午後反而喺科技股跌勢加劇下，恒指跌穿26400水平。午後跌勢加劇，最終跌384點或1.43%收市，幾乎以全日低點收市，報26381；國指跟科指跌幅更超過2%。成交額2592億元，當中北水錄得逾70億元淨流出。

重返27000之上方解除危機

目前港股表現較為分化，金融股及傳統股明顯跑贏，但科技龍頭毫無動力，走勢更每況愈下，相關股份將陸續於下月公布去年全年業績，市場憂慮內捲拖累相關股份盈利表現。此外，龍頭科企嘅人工智能(AI)業務發展，亦未足以令投資者願意付出高估值，因此科指持續疲弱，持續跑輸大市之餘，更早已跌穿有牛熊分界線之稱嘅250日線，早已結束牛市行情。受重磅科技股拖累，港股今年以嚟一直跑輸其他市場，除非科指扭轉劣勢，否則港股難以向上突破，或僅於區間移動，一旦短期再失守重要支持位，即26200-26300，此水平為恒指日線頭肩頂形態之頸線位置，一旦失守，港股不僅再向下考驗1月低位，甚至出現更深度調整。目前市場仍寄望3月內地舉行人大會議，會上或有更多政策公布為市場沖喜，以及重磅科企於3月公布業績，能否為市場目前困局帶來改變。短期留意26200-26300水平支持，失守下方支持為26000/25800；至於反彈阻力為26600-26700，至少要企穩26700及重返27000水平之上，港股方能解除下破1月低位危機。

古天后

