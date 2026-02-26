英偉達季績勝預期惟AI情緒偏悲觀 美股三大指數走勢分歧

英偉達第四季度盈利與營收均超出市場預期，惟市場對人工智能板塊情緒偏悲觀，美股三大指數走勢不一。道瓊斯工業平均指數收報49695點，上升213點；標普500指數報6942點，下跌3點；納斯達克指數報23102點，下跌49點。英偉達股價開盤下跌近2%。

摩根大通全球財富管理美國股票策略師Abigail Yoder表示：「從目前來看，軟件行業未來一到兩年的盈利預期修正是正面的。」她補充稱：「問題並不在於未來一到兩年軟件盈利會發生什麼，而是關於其終端價值，以及市場如何為這種長期價值進行估值。我認為市場目前仍在為此反覆權衡。」

聯儲局理事米蘭表示，聯儲局今年應降息1個百分點，分四次每次減息25個基點，而且宜早不宜遲。

其他科技股方面，谷歌宣布重新「收編」母公司Alphabet旗下機器人軟件子公司Intrinsic，進一步加碼實體人工智能領域，該股開盤跌1%。