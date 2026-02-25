冠君可分派收入跌一成減派息 朗豪坊商場出租率逾99% 寫字樓市場料明年起趨穩

持有花園道三號及朗豪坊物業的冠君產業信託（2778）公佈截至2025年底止全年業績，可分派收入下跌10.4%至8.59億元，每基金單位末期分派0.0562元，按年少8.3%，全年每基金單位分派則為0.1263元，按年少11.2%，但寫字樓及零售物業出租率保持穩定，朗豪坊商場出租率達99.3%。

期內，租金收益總額錄19.88億元，按年跌9%；物業收益淨額16.13億元，按年跌11.4%。冠君產業信託行政總裁侯迅表示，隨著中環寫字樓新增供應逐步被市場吸納，市場預期相關供求狀況將於2027年起趨向穩定。

花園道三號租賃轉趨活躍

冠君指出，經營環境仍具挑戰性，寫字樓供應充裕及消費模式轉變下，對租金水平構成壓力，惟下半年市場氣氛明顯改善，租賃活動回暖，對市況審慎樂觀，當中旗下花園道三號租賃活動年內轉趨活躍，潛在租戶現場視察次數按年增61%，超過75%的2026年到期租約已提前續約。

朗豪坊引入IP策略鞏固地位

此外，朗豪坊透過積極優化租戶組合，與引入IP策略以鞏固潮流引領地位，年內引入超過30個新品牌，新租戶較前租戶錄得高出80%的銷售增長，而配合大型推廣活動的期間限定店更錄得3位數增長，反映其強化租務及市場推廣策略見效。