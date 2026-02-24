Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

證監會出招 力保港股金漆招牌｜林小珍

股市
新年首次於本欄跟讀者見面，先祝各位於馬年投資得心應手，財息兼收。

雖然港股於馬年首個交易日未能紅盤高收，但於開市儀式上，港交所（388）主席唐家成亦送上好消息，表示正處理近500宗上市申請。不過，新上市項目質素參差，就已經引起證監會關注，最近向保薦人出招整頓。雖然或會拖慢新股市場，但實屬保著香港國際金融中心「金漆招牌」的必然之舉。

新股波動大 反映機制出問題

唐家成表示，今年以來港股已有24隻新股上市，集資額逾870億元，又透露目前申請上市公司數目達488間。然而，近年半新股市場劇烈波動，股價短時間內急升或急跌數成，甚至幾倍的都屢見不鮮。當然，半新股受供求關係影響較大，容易導致價格波動，但如果上市不久股價就以倍數上落，某程度反應市場的價格發現機制失靈，值得投資者及監管機構關注。

價格發現機制失效，成因可以有多方面，但市場的資訊流通和透明度是關鍵之一。雖然唐家成主動提到，在新股上市提升的同時，會在審批工作上嚴格把關，但港交所業績很大程度依賴新股上市，在市場推廣和監管的角色上，先天已經有利益衝突。幸好，證監會能夠在監管上雷厲風行，做好「守門員」的角色。

證監會出實招 提升保薦工作

證監會於上月底向保薦人發出的通函，媒體關注的焦點是，證監會指出去年新上市申請激增出現的問題，包括部分上市文件的擬備工作存在嚴重缺失，保薦人或有失當行為，證監會去年更暫停審理16宗申請。但筆者跟一些從事上市保薦工作的朋友討論，發現證監會今次並非只是「出口術」，通函中有兩項新要求，對濫於充數的保薦人，有實質的整頓效果。

招數一︰限制每名人員負責申請數目

證監會的關注點之一，是保薦人團隊的質素和能力。通函要求保薦人提交團隊主要成員名單，以及參與活躍上市委聘項目的數目，同時明確指出，如果任何主要人員同時監督或參與6宗或以上項目，會被視為缺乏充足或適當資源來履行保薦人職責。據業界朋友解說，這即是限制每個主要人員，最多只可以參與5個項目，但有部分投資銀行為節省成本，每個主要人員在十多個項目上掛名參與，實際工作則交由資歷較淺的同事負責。證監會今次的要求，變相令投行不能夠不理會人力資源，不斷接新項目。

此外，證監會亦要求保薦人提交團隊內，在首次從事保薦工作的前三年內或後六個月內，尚未通過相關資格考試的人員清單，嚴打委任不具資格主要人員的情況。有在行內有一定資歷朋友說，在通函發出後，一個星期內接到數家獵頭公司來電介紹工作機會，相信是有投行急於補充具資歷的人員，確保已經受委託的項目可以繼續進行。

招數二︰防範科技新股文件冗長

通函的另一個重點是關於上市文件的質素，撰寫上市文件是一項極專業的工作，上市文件不是越厚越好，如何利用扼要的文字及數據，讓潛在投資者充份了解公司的營運情況及業務前景，是一個資本市場成熟程度的試金石。然而，證監會似乎留意到有新股的上市文件不合理地冗長，這不論對監管機構審閱，還是投資者作出投資決定都不利。

今次證監會明確提出，上市文件的主體內容合共不應該超過300頁，杜絕保薦團隊不作歸納和篩選，一味將所有資料鉅細靡遺寫入文件。這項要求對於越來越多從事高新科技，例如生物科技及人工智能的新股，讓投資者能夠在合理時間內，了解到公司投資價值有重要作用。

保薦人的另一項主要工作，是當監管機構對提交的文件提出意見及疑問時作出回應。證監會今次亦表明，若果保薦人的答覆存在嚴重缺漏或未能令人信納，亦可能暫停審理申請。

為中概股回流做好風險管理

美國政府向證券交易委員會（SEC）施壓，要求將更多中概股除牌，除了政治因素，也不能完全排除企業管治質素問題。如果香港要迎接這些企業回流，必須進一步強化上市審批的工作，而保薦人在當中擔當重要角色。證監會的通函正是及時的舉措，為中概股回流做好風險管理，確保香港資本市場只是接收高質素的企業上市。

林小珍

