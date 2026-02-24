環球貿易政策不明朗 股市更波動｜古天后

2月24日，大致多雲，早上部份地區能見度較低，有一兩陣驟雨，下午短暫時間有陽光。美國最高法院裁定特朗普對等關稅為不合法，令貿易政策不明朗，市場重燃「賣出美國」交易，美股周一捱沽，三大指數跌逾1%。道指低開89點後，跌幅擴大至最多894點，美市收市，道指挫821點或1.66%，報48804；標指跌71點或1.04%，報6837；納指跌258點或1.13%，報22627；反映中國概念股表現的金龍指數回吐0.95%，報7478。

重磅股中，Nvidia明日公布業績，股價收市升近1%，亞馬遜跌2.3%，微軟及Netflix齊齊跌逾3%挫3.2%。市場憂慮IBM商業數據處理業務可能遭到AI初創公司Anthropic顛覆，拖累其股價急跌13.2%，為跌幅最大道指成份股。零售消費股喺關稅威脅下受壓，Lululemon及Nike股價分別跌4.9%及3.5%；Best Buy跌2.8%。金融股急挫，美國運通跌7.2%，富國銀行、Visa、花旗集團、摩根大通及摩根士丹利回吐4%至4.9%。

摩通：美元形成下跌新走勢

美國聯邦最高法院上周五裁定總統特朗普關稅政策不合法後，特朗普引用其他法規實施15%臨時關稅，佢亦警告稱，玩花招嘅國家，尤其係多年來甚至幾十年來「敲詐」美國嘅國家，將面臨更高關稅。摩根大通策略員Mislav Matejka相信，只要宏觀經濟形勢維持正面，環球關稅政策或伊朗緊張局勢升級所造成嘅股市回調，將會係趁低吸納機會，因為情況唔會持續太久。RBC資本市場策略員Lori Calvasina亦認為，美國關稅確定性對美股影響有限，原因係市場已反映大部分消息，而且白宮會改用其他貿易工具應對。

美國10年期債息曾跌7.4個基點，至4.015厘；對息口較敏感嘅兩年期債息降4.2基點，至3.438厘。聯儲局理事Christopher Waller表示，當局3月會否減息將取決於即將公布嘅就業數據，如果表現一如1月般顯示勞動市場下行風險減退，利率維持不變可能係適當做法。美滙指數一度挫0.45%，隨後反覆偏軟；日圓上揚0.68%，至154兌每美元。摩根大通資產管理環球市場策略員Hugh Gimber稱，美元形成下跌新走勢，並相信去年下跌係多年向下趨勢嘅開端。雖然最新關稅消息對經濟影響唔會立即顯現，但形勢已變得複雜，商界及投資者均須着手應對。

恒指下方26300為短線支持

恒生指數昨日高開385點後，升幅一度擴大至742點，見27156，全日升668點或2.53%，報收27081，成交額1,729億元。不過至夜期時段，美股三大指數下跌，市場憂慮美國貿易政策不明朗，再度進行「賣出美國」交易，美股三大指數跌逾1%，避險情緒升溫，金價重上5,200美元水平。美國下跌拖累夜期跌穿27000關，今早黑期於26900水平徘徊，料今早大市低開。今日A股復市，北水將回歸，北水取向對港股走勢更具影響力。雖然最新關稅消息對經濟影響唔會即時浮現，但目前已開始有企業向美國政府提出起訴，要求退回被收取關稅，形勢開始變得更為複雜，料股市走勢更為波動。

下月內地舉行人大會議，市場難免對此有憧憬，但估計大市亦未能藉此向上作出突破，港股短期或繼續區間上落。短線恒指於27200-27400阻力甚大，除非企穩27400之上，否則港股仍未扭轉上落市調整格局；下方則以26300-26400為短線支持，一旦跌穿26300水平，則大市有機會回試上月低位。

古天后