睿盛銀行指對等關稅違憲令局面更動盪 料美元長期貶值 中港股市盈利能見度改善

美國最高法院裁定特朗普政府的對等關稅違憲，睿盛銀行（VP Bank） 首席投資官兼國際業務主管Felix Brill表示，美國總統特朗普的政策讓局面更為動盪，「不知道明天會發生甚麼。」該行又看淡美元走勢，指短期內可能會有反彈，但長期來看會繼續走弱，亦預期很可能在未來幾年進一步走弱。

中國有減息空間

睿盛銀行新加坡分行聯席主管兼亞洲首席投資官Thomas Rupf表示，中港股市盈利能見度逐步改善，人工智能（AI）及相關投資成為亞洲經濟增長重要動力。他續指，新興市場GDP增速約4%，顯著高於發達市場的2%，且通脹水平得到有效控制，中國仍有減息空間。

中國科技股成美股替代選擇

Thomas Rupf指出，中國AI產業在過去2年實現快速追趕，本土AI模型性能與美國的差距持續收窄，且在能源成本上具備核心競爭優勢。他認為，中國科技股作為美國科技股的替代選擇頗具吸引力，應避免政策依賴度高、槓桿過大的板塊。他又指，今年中國獲利增長預測更強，而市盈率長期以來一直低於美國的25倍，表明進一步配置的空間很大。

投資組合不應放棄AI敞口

談及AI板塊泡沫爭論，Felix Brill指出，一年前已有人認為估值太貴，但去年AI板塊表現得非常好，目前難以準確知道現時處於泡沫的哪個階段，但指出在投資組合中應有AI敞口，並要管理好相關風險。

避險資金湧入金價非最佳選擇

黃金方面，Felix Brill表示，過去12個月黃金價格漲幅超過70%，成為資金避險重要選擇，但單一資產配置並非最佳選擇。他又指，應聚焦長期投資主題，早前其將醫療健康板塊列為重點關注方向，該板塊融合傳統領域與AI技術創新，AI的應用大幅提升了醫療研發效率，具備長期投資價值。