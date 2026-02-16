春節假期半日市提早收爐｜古天后

2月16日，部份時間有陽光，日間炎熱。上周港股表現反覆，周一以裂口（26710-26879）上升，重上20日線，收市升468點，重上27000關，至周二再升370點，並一度高見27397本月高位後回落，其後兩日窄幅波動，於27000水平附近上落，至周五再以裂口（26932-26774）低開，報收26567，令全周僅升8點收市。但以裂口回補裂口，走勢轉弱。周五夜期更一周跌至26246低位，逼近20周線見支持反彈，最終重上26500水平收市。

北水暫停至下周二回歸

今早黑期於26500水平徘徊，料今日大市略為低開。值得留意本周開始北水暫停，直至下周二回歸，北水竟於上周五假期前夕，錄得202億元淨流入，掃貨過年，或為馬年春即假期後提前部署。

由於本周春節假期，港股今日只有半日市，而周五復市，本周僅得一個半交易日，預期市場觀望氣氛濃厚，入市資金料較謹慎。美團（3690）盈警料需要更長時間去扭虧為盈，難免令股價受壓，亦有機會拖累其他同類股份如阿里巴巴（9988）及京東（9618）表現，呢個亦係上周五夜期時段，大市一度低至近26200-26300水平嘅原因。

恒指26200水平不容有失

至於今早如大市跟隨夜期回試20周線約26250-26300水平，此水平不容有失，否則或加劇跌勢。相反，如大市能企穩26500，則有機會反彈，不過因半日市及假期關係，料反彈至26700-26800遇較大阻力。目前日線圖形成頭肩頂見頂形態，加上周五裂口下跌後再現另一孤島利淡形態，如大市短期無法重上27000關，回補上周五下跌裂口，並解除孤島威脅，則後市較為利淡，短線支持20周線，26200水平不容有失。

港股本周料無太大方向，加上本月剩餘交易日有限，短線港股移動區間約為26000-27000之間，或待下月再有更明確方向。今日只有半日市，加上美國今晚假期，不如提早收爐，準備今晚團年，祝大家團團圓圓，2026馬年馬到功成，六六大順，身體健康，心想事成。

古天后