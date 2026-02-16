Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

港股收爐日低開高走 單日倒升138點 蛇年全年累升6480點或32%｜港股開市

更新時間：12:10 2026-02-16 HKT
發佈時間：09:25 2026-02-16 HKT

1210：港股蛇年收爐日，恒指低開高走，開市跌65點至26501點，跌幅一度擴大至185點，低見26382點，但接近10點後反覆向上，半日以近全日高位收市，報26705點，升138點或0.52%，惟成交僅849億元。科指半日收報5367點，升7點或0.13%。總計蛇年收爐，則累升6,480點或32%。

紫金漲近半成 滙控逆市向下

藍籌股中，紫金（2899）收市升4.7%，為表現最佳藍籌，中國宏橋（1378）及中海油（883）亦分別升3.9%及3.7%；不過，滙控（005）逆市跌逾1%，阿里（9988）及小米（1810）等科網股表現亦低迷，兩者分別挫0.45%及0.49%，拖累了恒指整體表現。

AI相關半新股瘋炒 MINIMAX升25%

值得留意的是，多隻AI相關半新股瘋炒，其中海致科技（2706）單日大升近三成，瀾起科技（6809）升14%：兆易創新（3986）升近一成；MINIMAX（100）及智譜（2513）亦分別升25%及4.7%。

植耀輝：恒指26000至27000點上落

耀才證券研究部總監植耀輝表示，港股本周只有一日半市，難走出大方向，預計在北水回歸前，恒指短期難有大變化，成交量亦縮減，或在26000至27000點上落。他認為，近日外圍投資情緒較淡，監管行為亦令科技股前景不明朗，投資者應作心理預備，市況有機會在假後出現大波動。

譚智樂：市場避炒科網股 短期難扭弱勢

對於科網股前景，富途證券首席分析師譚智樂指出，平台監管的衝擊不大，因為當局只是適度干預惡性競爭，未有叫停補貼等正常市場行為。不過，由於價格戰仍然持續，「好多人無興趣同科技公司一齊燒錢」，令美團等股份持續受壓，而騰訊、阿里等發紅包吸引AI用戶亦未見得有助盈利。在市場避炒科網股之下，股價短期難扭轉弱勢。

本周多個市場假期，港股在周二至四休市；A股已率先放假至24日才啟市；另外美股今天亦因總統日休市一天。外圍方面，本周關注周三聯儲局議息紀錄；周五美國亦將公布去年第四季GDP初值，以及去年12月個人消費支出（PCE）物價指數。

0925：港股送蛇迎馬，本周將踏入農曆新年長假期，只有今天收爐半日市，以及本周五的年初四馬年開市。內地監管當局約談各平台公司，或影響市場氣氛，加上港股在長假期前後觀望態度濃厚，缺乏北水之下交投亦將淡靜，有分析認為恒指短期或在26000點至27000點反覆拉鋸。恒指今早開市報26501點，跌65點或0.25%。

內地約談平台公司影響氣氛

內地市監局上周五發布《互聯網平台反壟斷合規指引》，並約談阿里巴巴（9988）、抖音、百度（9888）、騰訊（700）、京東（9618）、美團（3690）及阿里旗下淘寶閃購等平台企業，提醒相關平台企業要杜絕各種形式的「內卷式」競爭。此外，美團亦發盈警，預告去年錄得巨額虧損。

受消息影響，科網股普遍向下，阿里巴巴（9988）跌1.8%；騰訊（700）跌0.4%；發盈警的美團（3690）跌0.6%；京東（9618）跌0.8%，小米（1810）無起跌；百度（9888）則跌1.5%。

另一方面，恒指公司上周公布最新季檢結果，寧德時代（3750）、老鋪黃金（6181）及洛陽鉬業（3993）染藍，股價分別升1.3%、0.2%及1.4%；恒指成分股同時剔除中升集團（881），股價無起跌。

金沙經調整物業EBITDA減0.7%

個股消息中，金沙中國（1928）去年全年淨收益總額74.43億美元，按年升5.1%；純利8.96億美元，按年跌14.3%；經調整物業EBITDA則減少0.7%至23.1億美元；末期息派0.5元，按年增加1倍。期內，娛樂場淨收益55.8億美元，按年升4.4%，主因澳門倫敦人的桌面博彩及角子機收入以及轉碼贏額百分比增加。該股開市報18.46元，跌0.22%。
 

