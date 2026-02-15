Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

索羅斯逆市加碼微軟及Nvidia等科企 新買入黃金股 清倉4隻股份

股市
更新時間：09:16 2026-02-15 HKT
發佈時間：09:16 2026-02-15 HKT

最新13F申報文件顯示，「金融大鱷」索羅斯旗下的索羅斯基金管理公司（Soros Fund Management）去年第4季大舉投資大型科技股，在市場波動下仍逆勢加碼微軟、英偉達與蘋果，同時不忘增持防禦資產，新建倉黃金股。

同步增持6.6萬股蘋果

據悉，索羅斯基金上季分別買進約16.1萬股的微軟普通股，以及約11.8萬股的英偉達，另外也同步增持約6.6萬股的蘋果，顯示即使市場對AI投資報酬率心存疑慮，索羅斯仍傾向把資金集中在具有高護城河的核心資產。

索羅斯也看好軟件股，加碼了軟體開發商Atlassian約21.6萬股、雲端軟體商Salesforce約5.5萬股，以及叫車平台Uber約11.9萬股，展現對數碼化轉型與軟件服務（SaaS）長期價值認可。

大幅減持Snowflake

索羅斯上季也減持部分持股，對展現對高估值與高波動資產的警惕，包括大幅減持數據巨頭Snowflake約16.8萬股、Circle Internet Group約15.1萬股等。值得注意的是，索羅斯基金上季完全清倉了金融機構KeyCorp、房託CareTrust REIT、加密貨幣挖礦股Cipher Mining及私募巨頭KKR & Co.。

分析師指出，清倉虛擬貨幣挖礦股與傳統銀行，顯示該公司正在遠離受利率波動影響較大的敏感產業。

建倉DigitalBridge等股份

此外，索羅斯基金上季開闢避險戰線，新買進黃金開採商New Gold的資產。索羅斯另外也同步建倉基礎建設投資公司DigitalBridge、資產管理公司Blue Owl Capital、癌症檢測公司Exact Sciences及能源公司Xcel Energy。

分析師指出，索羅斯第4季策略很明確：透過微軟與英偉達鎖定AI核心價值，避開如Snowflake等波動較大的雲端數據股，並藉由黃金與公用事業股，規避地緣政治與整體經濟的不確定性。
 

