海致科技首掛飆2.4倍大賺1.3萬 今年來第二高

一手難求的新股海致科技（2706）提早大派利是，收市勁升2.4倍，帳面大賺13108元，為年初至今24隻新股當中，第二最賺錢的新股。

超購5064.1倍的海致科技昨日首掛，收報92.6元，升2.4倍。該股接獲2013張「頂頭槌飛」，當中82.9%獲發1手。

沃爾核材上市即納滬深港通

A股、通訊電纜製造商沃爾核材（9981）上市即獲納入滬深港通，收報20.68元，升2.9%，一手200股賺118元。

嵐圖汽車（7489）公布，將於下月19日以介紹方式在主板掛牌。新秀麗（1910）建議尋求公司股份在美國的證券交易所雙重上市，方式與時間尚未確定，此需要下月舉行的股東大會及股東特別大會上批准。

Traveloka考慮香港或新加坡上市

東南亞企業湧港上市，IFR報道，於2012年成立的印尼機票和飯店預訂平台Traveloka正考慮在港或新加坡上市，集資5億美元。彭博報道，印尼MNC集團旗下的媒體和娛樂業務PT MNC Digital Entertainment考慮在港第二上市，另泰國酒店集團美諾國際考慮將餐廳業務Minor Food在港上市，最快今年，可能集資逾4億美元。

多家公司遞表，其中有自動化箱式倉儲機械人系統「獨角獸」海柔創新、聚焦眼科領域的生物科技企業維眸生物、以及創新型細胞治療公司易慕峰生物。