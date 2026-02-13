Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

東亞全年派息少11.6% 李民斌強調派息比率50% 盈利正常化後增股息

股市
更新時間：17:49 2026-02-13 HKT
發佈時間：17:49 2026-02-13 HKT

東亞銀行(023)去年純利按年下跌24%至35.01億元，大減第二次中期股息42%至每股0.22元，全年股息則減11.6%至0.61元。業績公布後，東亞股價下午一度急挫13.8%，低見13.72元。聯席行政總裁李民斌表示，盈利及股息減少，主要由於內地聯營公司及重估投資物業錄得一次性虧損，並影響下半年的盈利表現，但強調派息比率為50%，下半年的業務基調其實不俗，相信當盈利正常化後，股息便會增加。

商業房地產撥備佔整體77%

去年東亞整體減值損失為56.42億元，按年微升0.9%；不良貸款比率為2.69%，按年降0.03個百分點。不過，商業房地產信貸質素惡化未止下，去年該行的商業房地產相關撥備佔整體貸款損失撥備達77%。

聯席行政總裁李民橋稱，當中內地商業房地產佔48%，香港佔29%。內房方面，該行因應問題發展商完成重組交易而就其離岸無抵押貸款多做了撥備，並已清理大部分離岸內房貸款。香港方面，鑑於去年商業房地產價格跌幅嚴峻，因此重估自身出租用途的投資房地產時，包括中環、觀塘寫字樓物業在內，作出逾7.2億元的減值。

不排除為中港相關貸款再撥備

對於香港商業房地產的前景，他指雖然現有回穩跡象，但該行仍抱審慎態度，故已將某些貸款戶口降級，並對高風帳戶提撥準備，該行亦已提升撥備覆蓋比率，以備今年商業房地產信貸質素進一步惡化。在商業房地產市場仍存不明朗下，他坦言不排除今年仍有需要為中港相關貸款再做撥備。

去年東亞的內地商業房地產敞口佔比降至低於3%；香港商業房地產敞口由前年的11.5%降至去年的9.9%，有關不良率保持8%；整體商業房地產敞口佔比降至18%。

非商業房地產貸款目標佔比85%

李民斌指，該行將持續擴展非商業房地產貸款，目標佔比85%。李民橋相信2、3年內可由現時82%提升至目標水平。

期內，受利率下跌影響，該行的淨利息收入按年減7.3%至153.22億元；淨息差按年收窄19個基點至1.9%。李民橋預期，美國將於今年6、9月減息2次，屆時港元拆息亦會跟隨，所以上半年該行淨息差應可保持平穩。至於非利息收入上升28%至56.97億元。

去年東亞中國內地業務淨溢利為2.55億元，按年升45.2%。

東亞收報14.14元，跌11.1%。
 

↓即睇減息部署↓

↓即睇減息部署↓

最Hit
李家誠控告周秀娜誹謗及騷擾 指引發虛假傳聞 強調不認識周秀娜、絕無任何關係
01:53
李家誠控告周秀娜誹謗及騷擾 指引發虛假傳聞 強調不認識周秀娜、絕無任何關係
社會
8小時前
長髮女天星碼頭瀡滑梯式跣倒 途人掂行掂過無人扶起 網民一原因看透人情冷暖｜Juicy叮
長髮女天星碼頭瀡滑梯式跣倒 途人掂行掂過無人扶起 網民一原因看透人情冷暖｜Juicy叮
時事熱話
9小時前
大批999.9千足純金「金條」 西營盤隨街放 網民不避嫌公開尋金地點｜Juicy叮
大批999.9千足純金「金條」 西營盤隨街放 網民不避嫌公開尋金地點｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
港大教授帶隊創業 先進半導體熱管理技術 破解電動車與AI「過熱死穴」
創科資訊
2026-02-11 08:00 HKT
李家誠控告周秀娜丨前𡃁模周秀娜賣性感上位 曾陷隆胸爭議 與「恩師」反目
李家誠控告周秀娜丨前𡃁模周秀娜賣性感上位 曾陷隆胸爭議 與「恩師」反目
影視圈
6小時前
70年代「低音歌后」兒子宣布再戰娛樂圈 不靠母蔭轉型挑戰新領域創事業第二春
70年代「低音歌后」兒子宣布再戰娛樂圈 不靠母蔭轉型挑戰新領域創事業第二春
影視圈
7小時前
海港城再現迷暈黨？南亞「神棍」自稱心理學家施讀心術 握手疑落藥 網民頭暈兩小時
海港城再現迷暈黨？南亞「神棍」自稱心理學家施讀心術 握手疑落藥 網民頭暈兩小時
社會
5小時前
融合科技、生活與藝術創意 城大《創新演煉》展覽 —— 以創科塑造未來
活動資訊
6小時前
廉署拘22人 涉7大廈屋苑大維修貪污 據悉阻截荃灣中心億元合約批出
01:13
廉署拘22人 涉7大廈屋苑大維修貪污 據悉阻截荃灣中心億元合約批出
突發
4小時前
李家誠控告周秀娜丨周秀娜靠自製緋聞維持人氣？堅稱單身屢傳緋聞 球星里奧費迪南與羅志祥上榜
李家誠控告周秀娜丨周秀娜靠自製緋聞維持人氣？堅稱單身屢傳緋聞 球星里奧費迪南與羅志祥上榜
影視圈
4小時前