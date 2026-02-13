東亞全年派息少11.6% 李民斌強調派息比率50% 盈利正常化後增股息

東亞銀行(023)去年純利按年下跌24%至35.01億元，大減第二次中期股息42%至每股0.22元，全年股息則減11.6%至0.61元。業績公布後，東亞股價下午一度急挫13.8%，低見13.72元。聯席行政總裁李民斌表示，盈利及股息減少，主要由於內地聯營公司及重估投資物業錄得一次性虧損，並影響下半年的盈利表現，但強調派息比率為50%，下半年的業務基調其實不俗，相信當盈利正常化後，股息便會增加。

商業房地產撥備佔整體77%

去年東亞整體減值損失為56.42億元，按年微升0.9%；不良貸款比率為2.69%，按年降0.03個百分點。不過，商業房地產信貸質素惡化未止下，去年該行的商業房地產相關撥備佔整體貸款損失撥備達77%。

聯席行政總裁李民橋稱，當中內地商業房地產佔48%，香港佔29%。內房方面，該行因應問題發展商完成重組交易而就其離岸無抵押貸款多做了撥備，並已清理大部分離岸內房貸款。香港方面，鑑於去年商業房地產價格跌幅嚴峻，因此重估自身出租用途的投資房地產時，包括中環、觀塘寫字樓物業在內，作出逾7.2億元的減值。

不排除為中港相關貸款再撥備

對於香港商業房地產的前景，他指雖然現有回穩跡象，但該行仍抱審慎態度，故已將某些貸款戶口降級，並對高風帳戶提撥準備，該行亦已提升撥備覆蓋比率，以備今年商業房地產信貸質素進一步惡化。在商業房地產市場仍存不明朗下，他坦言不排除今年仍有需要為中港相關貸款再做撥備。

去年東亞的內地商業房地產敞口佔比降至低於3%；香港商業房地產敞口由前年的11.5%降至去年的9.9%，有關不良率保持8%；整體商業房地產敞口佔比降至18%。

非商業房地產貸款目標佔比85%

李民斌指，該行將持續擴展非商業房地產貸款，目標佔比85%。李民橋相信2、3年內可由現時82%提升至目標水平。

期內，受利率下跌影響，該行的淨利息收入按年減7.3%至153.22億元；淨息差按年收窄19個基點至1.9%。李民橋預期，美國將於今年6、9月減息2次，屆時港元拆息亦會跟隨，所以上半年該行淨息差應可保持平穩。至於非利息收入上升28%至56.97億元。

去年東亞中國內地業務淨溢利為2.55億元，按年升45.2%。

東亞收報14.14元，跌11.1%。

