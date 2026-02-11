恒指高開63點 藥明生物盈喜升3.5% 中芯跌2%｜港股開市

美股周二個別發展，道指再破頂曾高見50512點，收市升52點或0.1%，報50188點，標指跌23點或0.33%，報6941點；納指跌135點或0.59%，報23102點；反映中國概念股表現的金龍指數上揚0.87%，報7885點。

重磅科技股當中，Tesla升1.89%，英偉達跌0.79%，蘋果跌0.34%，微軟跌0.08%，Alphabet跌1.77%，亞馬遜跌0.84%，Meta跌0.96%，博通跌1.02%。

據報Alphabet百年債認購反應理想，美元債部分獲得了超過1000億美元的認購。10億英鎊百年英鎊債（14億美元）獲近10倍的超額認購。

Strategy股價跌近4%，公司創辦人表示，即使比特幣在未來四年內下跌90%，Strategy也不會被迫拋售比特幣，而是選擇通過再融資來應對債務壓力。

科網股個別走 騰訊跌逾1%

港股方面，恒指高開63點，報27246點。科網股個別發展，騰訊（700）跌1.45%；阿里巴巴（9988）升0.49%；美團（3690）跌0.45%。

藥明生物（2269）盈喜料去年純利按年升46.3%至49.08億元，股價高開3.54%。中芯國際（981）公布，去年第四季純利1.73億美元，按年升60.7%，股價低開2.3%。電訊盈科（008）跌近1%，去年綜合EBITDA按年增長3%至132.9億元。

北水動向方面，周四南下資金淨買入港股8480萬港元。美團(3690)、中海油(883)、中芯(981)分別獲淨買入5.46億港元、4.2億港元、3.76億港元；騰訊(700)、泡泡瑪特(9992)、招金礦業(1818)分別遭淨賣出14.02億港元、2.35億港元、2.21億港元。

