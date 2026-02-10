渣打CFO突然跳糟 股價曾挫6% 副財務總監暫時接手

渣打集團（2888）財務總監Diego De Giorgi突然劈炮轉投私募基金Apollo。渣打即日宣布，已委任Peter Burrill（Pete）為暫任集團財務總監，接手Diego De Giorgi的職務，並指Diego De Giorgi因決定接受外部工作機會而卸任執行董事及集團財務總監之職位，即時生效。渣打將於適當時候公布集團財務總監之長期任命。

屬下任CEO潛在人選

Diego De Giorgi於2024年1月出任渣打集團財務總監，被視為日後接替溫拓思擔任集團行政總裁潛在人選之一。對其突然離職，投資者和分析師反應負面，下午渣打股價顯著受壓，一度下挫6.4%，低見189元，收報198元，跌幅收窄至2%。

至於現年54歲的Pete將居於倫敦，並直接向集團行政總裁溫拓思（Bill Winters）匯報。他現任渣打銀行的集團中央財務主管兼副財務總監。於2017年加入渣打前，Pete曾任德意志銀行的集團總監及集團財務部聯席主管。其職業生涯於畢馬威會計師事務所開始，於該公司任職近二十年，包括十年於美國及其後十年派駐德國。

溫拓思：臨時CFO領導集團仍處有利位置

對於是次臨時任命，溫拓思表示，作為副財務總監，Pete擁有豐富的行業經驗。他同樣為財務職能的領導層提供了寶貴的延續性，並以全球領導團隊中備受推崇的一員身份接任職位。在其臨時領導下，集團仍處於有利位置，充分把握業務的策略性重點及發展勢頭。 溫拓思感謝Diego在擔任集團財務總監期間作出的貢獻，包括在執行策略上的寶貴支持，且祝願他未來一切順利。

原CFO轉投私募基金Apollo

同日Apollo宣布，委任渣打集團前財務總監Diego De Giorgi為其合夥人，接替Rob Seminara出任歐洲、中東及非洲（EMEA）主管。Diego De Giorgi將負責增長迅速的EMEA市場的業務拓展，包括信貸、股權和混合融資、財富和退休解決方案業務等。