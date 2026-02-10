恒指升155點 藥股及AI股強勢 石藥升6冠藍籌 智譜再漲15% 專家料過年前反覆｜港股收市

港股高開高走，但受制於27400關口，恒指曾最多升370點，終收報27183點，升155點，連升兩日累升624點或2.3%。大市成交額2340億元，為1月20日以來最少。國產大模型概念股造好，另重磅科網股在AI方面亦有新發展，但股價走勢個別發展。

恒指高開175點，報27202點，之後一度逼近27400關口，高見27397點，揚370點，午前回落至27100水平徘徊至收市，午後升幅一度收窄至77點，終收報27183點，升155點。國指和科指亦連升兩日，國指收報9242點，升74點；科指收報5451點，升33點或0.6%。

生物醫藥股造好，石藥（1093）收報10.32元，升5.5%；信達生物（1801）報89.65元，升近5%，兩股為表現最好的藍籌股。藥明孖寶的藥明生物（2269）報40.02元，升4.7%；藥明康德（2359）報120.8元，升4.1%。

國產大模型概念股獲大行唱好，智譜（2513）報317.8元，升14.8％；MINIMAX（100）報539元，升4.7%。摩根大通首予智譜和MINIMAX「增持」評級，指該兩家公司是把握下一波全球人工智能價值創造浪潮的首選股，MINIMAX目標價700元，智譜目標價為400元。另外，近日全球模型服務平台OpenRouter上線一款代號為Pony Alpha的匿名模型，因其編碼能力、超長上下文處理及智能體優化方面的表現突出，引發全球開發者社區的熱議與測試。內媒《新浪科技》引述知情人士指，該模型為智譜即將發布的新一代大模型GLM-5。

重磅科網股在AI方面亦有新發展，騰訊（700）旗下騰訊混元公布，正式推出一款面向消費級硬件場景的「極小」模型HY-1.8B-2Bit。騰訊收報551元，跌1.6%。百度（9888）旗下的百度搜索推出「全球搜」，以及百度百科國際版BaiduWiki。百度收報143.4元，升0.8%。阿里巴巴（9988）旗下千問應用程式開始接入大麥，開啟測試一句話買電影票，實現從影片推薦、智能選座和支付出票的完整流程，阿里報160.5元，升1.6%。

於本月3日遭第一北京投資減持的新東方（9901）收報46.66元，跌4.4%，為表現最差的藍籌股。

兩隻新股首日掛牌，樂欣戶外（2720）收報24.78元，升逾1倍，一手500股帳面賺6265元；AI推理系統晶片供應商愛芯元智（600）全日穩守上市價28.2元，曾最多升3.5%，終無升跌。

李澤銘：26600點有支持

紅蟻資本投資總監李澤銘預計，恒指在新年前區間波動，大市成交額會持續收窄，上周下跌裂口27400點為短期阻力，支持位為26600點，主要因為美國經濟較差，以及內地1月經濟數據一般，另新年前預期內地不會「放水」和推出扶持政策。不過，他對農曆新年後的港股市場樂觀，有機會在A股復市前夾高，及後北水亦將「例牌」沽貨。

---

恒指今早高開175點後，升幅一度擴大，最多曾升370點，高見27397點，其後逐步回吐，中午收市升145點或0.54%，報27172點，半日成交金額1,338億元。科指半日則升45點或0.84%，報5463點。

石藥與阿斯利康合作

藍籌股中，藥業股明顯展現強勢，石藥集團（1093）拉升6.34%至10.4元，成表現最好藍籌；該公司宣佈升級與阿斯利康合作，有望加速長效多肽藥物的全球佈局。此外，藥明生物（2269）半日升5.6%；信達生物（1801）升5.27%；中生製藥（1177）亦升4.55%。

Labubu「搶購」熱潮或減弱

市場焦點股泡泡瑪特（9992）繼續維持多日升勢，半日再升升4.35%，報268.4元。不過，滙豐研究發報告指，泡泡瑪特預期將由Labubu驅動的高速增長，過渡至更為正常化、由零售及產品主導的增長軌跡，「搶購」熱潮或減弱，將2026年收入增長預測下調至23.7%，淨利潤增長預測下調至21.3%，但維持「買入」評級，目標價下調至354元。

另一方面，科網股走勢分化，京東（9618）半日升2.32%；小米（1810）升2.05%；百度（9888）升1.9%；阿里巴巴（9988）升1.46%；騰訊（700）跌1.07%；美團（3690）則跌3.02%。

閱文全面擁抱AI 股價升逾15%

不過，字郵跳動早前推出影片生成模型Seedance2.0後，刺激國產大模型概念股強勢持續，智譜（2513）升21%至335元；MINIMAX（100）升6.7%。另外，閱文集團（772）CEO侯曉楠表示，將在內容孵化、精品內容製作、IP 開發、產業全球化等環節全面擁抱AI，全力佈局AI漫劇等新場景，消息帶動閱文股價升15.57%

個股方面，愛芯元智（600）及樂欣戶外（2720）首掛上市，樂欣戶外暴漲121.88%；愛芯元智僅微升0.99%。

---

美國股市繼上周五後繼續反彈，其中道指周一收市升20點或0.04%，報50135點；標指升32點或0.47%，報6964點；納指則升207點或0.9%，報23238點。至於反映中概股表現的金龍指數，周一升0.12%至7817點。

Google母企擬發債籌200億美元

焦點股中，Google母企Alphabet（GOOGL）計劃發行美元債券籌集200億美元，規模高於最初預計的150億美元，並有報道指已吸引超過1,000億美元訂單，債券最多分為7部分，期限最長為2066年到期，其價差較美債高出0.95個百分點。此外，Alphabet也向投資者推介其在瑞士和英國的首次發債計劃，其中英國市場發行還可能包括一筆罕見的100年期債券。該股周一股價收報324.32美元，升0.45%。

內地對16企開展用工行政指導

港股方面，恒指今早高開175點，報27202點。藍籌股中，紫金（2899）升近3%，泡泡瑪特（9992）升2.4%。科網股普遍向上，騰訊（700）升0.5%；小米（1810）升0.8%；百度（9888）亦升近1%；網易（9999）更升2.4%。

值得留意的是，中國人力資源社會保障部會同六個部門，對16家企業開展用工行政指導，維護新就業形態勞動者權益。另外，交通運輸新業態協同監管部際聯席會議辦公室組織，對阿里巴巴（9988）旗下高德打車進行約談。消息傳出後，阿里股價今早升1.1%；美團（3690）無起跌；京東（9618）升1.2%；順豐同城（9699）跌3%；曹操出行（2643）升2.3%；中通快遞（2057）升0.05%；極兔快遞（1519）則升0.8%。

樂欣戶外公開發售錄3653倍超購

新股方面，今日正式掛數的樂欣戶外（2720），公開發售錄約3,653倍超購，一手中籤率1%，國際發售超購近2倍；該股開市報24.02元，升96%。

愛芯元智一手中籤率18%

另一新股愛芯元智（600），公開發售錄約103倍超購，一手中籤率18%，國際發售超購逾5倍；該股開市報28.2元，無起跌。

眾安智慧生活折讓16%配股

其他個股消息中，眾安智慧生活（2271）擬配售5,174.14萬股，集資7,865萬元，佔經擴大己發行股份9.09%，每股配售價1.52元，較上日收市價1.81元折讓16%。完成後，眾安集團（672）於眾安智慧生活持股由71.28%攤薄至64.8%；兩股今早分別報1.81元及0.123元，雙雙無起跌。

北水動向方面，昨日淨賣出港股18.86億元，騰訊（700）、南方恒生科技（3033）及小米（1810）分別獲淨買入18億元、6.4億元及2.09億元；而盈富基金（2800）、恒生中國企業（2828）及快手（1024）分別遭淨賣出45.55億元、10億元及5.69億元。