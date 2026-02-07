百年食品企業染指AI產業 狂賺592億 分部收入倍增 全靠廢料中發現一優良絕緣物質

以生產味精聞名的味之素（Ajinomoto），日前公佈2025財年第三季業績，按年多賺15%並上調全年盈利預測，其日股周五大升13.3%；其ADR（AJINY）則升6.9%。這間著名企業一方面受惠調味料及咖啡產品的強勁銷量，另一方面該公司亦受惠AI浪潮，其用於AI伺服器及晶片的關鍵薄膜材料，助「功能性材料」業務2025財年首三季收入增長28%，並料該業務全年收入可達128%，較原先的111%大幅上調。

上調2025財年利潤預測

味之素在截至上季利潤達592億日圓，較去年同期增長15%；收入4,250億日圓（折合約211億港元），超過市場預估的4,200億日圓。該公司更將全年利潤預期從1,800億日圓上調至1,810億日圓。花旗集團分析師Hiroki Watanabe在報告中指出，日本咖啡產品和調味料的強勁銷售讓利潤超出預期，認為味之素的「強勁業績消除了對基本面的擔憂」，並補充說他看到公司有更多回購股份的潛力。

隨著日本首相高市早苗以暫時削減食品銷售稅作競選承諾，味之素等日本食品相關股近期受提振。該股票今年迄今已上漲逾兩成，跑贏東證指數。

味精王國持續擴充產品線

味之素成立於1909年，至今已有超過116年的歷史。公司的創立源於東京帝國大學的池田菊苗教授從一碗海帶湯中得到啟發，成功從天然食材中提鍊出麩胺酸鈉（谷氨酸鈉），並將其商品化為「味之素」調味料，其後不斷擴展產品線。

事實上，味之素的業務版圖遠不止於調味料，除了經典的味精產品，還包括生產不同的加工食品；自1973年進入咖啡市場，已發展出從速溶咖啡到條狀咖啡等產品。

該公司亦有涉足醫療保健及生物製藥，包括利用氨基酸開發醫藥原料、細胞培養基等產品；為製藥公司提供製造和開發服務，包括製藥中間體和活性藥物成分。同時亦有生產運動營養產品。

「功能性材料」意義重大

不過，講到最具戰略意義的業務之一，必定是其「功能性材料」業務，對全球半導體產業舉足輕重。

這項業務源於該公司在1990年代中期開發的一種名為「Ajinomoto Build-up Film」（簡稱ABF）的薄膜材料。ABF最早源於味之素研究如何利用生產調味料過程中產生的副產物——發酵母液。有研發員從這些「廢料」中發現了一種具有優良絕緣效果的樹脂類物質，並成功將其開發為薄膜材料，然而新產品未能打入材料供應體系，因味之素的往績是間食品公司，未能取得業界信任。

1999年，英特爾發佈Pentium Ⅲ 500MHz處理器，隨著電腦運算需求越來越高，CPU製程也要越來越精密，傳統的絕緣油墨技術已不能滿足需要，需要新的絕緣材料，找上了味之素的ABF薄膜，竟成功解決了半導體封裝的技術挑戰，從此讓這家食品公司打入半導體產業。

ABF材料佔全球市佔逾95%

ABF薄膜是生產高效率半導體產品時不可或缺的絕緣體材料，可幫助確保電子訊號能夠準確無誤地傳輸。目前，全球大部分高性能處理器、AI晶片、伺服器晶片等半導體產品都需要使用ABF薄膜進行封裝。有統計指，味之素在ABF材料的市場份額超過95%。

隨著人工智能、高性能計算、5G等技術的爆發性發展，對ABF薄膜的需求自然有增無減。味之素的「功能性材料業務」亦表現出色，在2025財年首三季收入增長28%，利潤增長30%；並預計該業務部門在2025財年全年將實現128%的銷售增長，超過原預測的111%。

為滿足日益增長的需求，味之素已在群馬工廠完成重大產能擴張，建立了新的生產設施，以滿足2030年前預計需求而進行的資本投資的第一階段。

