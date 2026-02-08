AI敲響「軟件股末日論」 市值蒸發1萬億 Adobe失大眾用戶群 「SaaS前景被嚴重打擊」

水能載舟，亦能覆舟。AI浪潮去年帶領美股節節攀升，惟近期風向突變，AI的強大反而讓市場憂慮眾多公司面臨被取代風險。Google及Anthropic近期相繼發佈AI大模型，Google推出「世界模型」AI工具，用戶只需透過簡單文字便可即時生成可互動的3D虛擬世界；Anthropic亦推出法律插件Claude Cowork及金融模型Claude Opus 4.6，市場憂慮這些AI工具將取代軟件服務（SaaS）公司，導致軟件股小股災。華富建業投資策略聯席總監阮子曦接受《星島頭條》訪問時指出，AI短期內無法完全取代SaaS，但已令相關股份的「護城河」收窄，估值面臨重估，惟投資者別心急撈底，宜待這類公司走出困局方可重新考慮。

Google早前推出Genie 3，市場恐慌AI工具會零門檻取代遊戲引擎與內容創作，導致遊戲軟件股龍頭Unity（U）、遊戲平台Roblox（RBLX）、《GTA 6》製作公司Take-Two（TTWO）等捱沽。

另一邊廂，Anthropic本周初新增法律領域插件Claude Cowork後，多隻法律科技股慘遭血洗。Anthropic週四（5日）順勢推出金融模型Claude Opus 4.6，再令金融數據服務公司股價受壓， FactSet周四下跌一成、湯森路透跌逾8.5%，兩股周五仍未止跌。 據數據分析公司S3 Partners周三（4日）的數字，今年來美國軟件股的市值已蒸發了1萬億美元。

料軟件股短期難被AI取代

對於外界擔憂軟件股將被AI取代，阮子曦大派定心丸，認為短期內不會發生，正如英偉達行政總裁黃仁勳所言，AI旨在輔助解決問題而非完全替代。然而，他強調市場更關注的是企業業務模式的轉變。

他以Adobe為例，指該股股價近年表現疲弱，主因是AI圖像生成技術普及，令Adobe失去一批大眾化消費群體。他表示，以往剪片可能要用Premiere，但現在坊間有很多AI工具代替，Adobe只能退守至專業級內容創作者的領域。他認為，雖然公司未被取代，但增長潛力受損，這正是市場對其他股份的擔憂。

軟件股前景看法被嚴重打擊

至於Unity、Salesforce等軟件股企業，阮子曦表示，目前業績上尚未見到有受到什麼影響，惟前景和看法卻被嚴重打擊。他解釋，此類大部分高估值軟件股尚未有盈利，且定價多以市銷率（PS）及銷售增長率為準，一旦市場對其產生懷疑，氣氛轉變足以引發拋售。

另外，有人認為SaaS沒有護城河，阮子曦則指出，SaaS公司並非完全沒有護城河，問題在於這條河「變窄了」，這代表公司可擴展的空間少了，市場給予的估值自然也會相應調低。投資策略上，他認為SaaS股需待其證明自身護城河未受侵蝕，能像Adobe以外的公司走出困局後，方可重新考慮。

回調成吸納「美股七雄」機會

另一方面，有部分市場人士仍擔心科企投入巨額資金到AI會形式AI泡沬，導致科技股股價一度受挫。據統計亞馬遜、Alphabet、微軟及Meta在內的美國四大科技公司，預計在2026年的資本開支總額將高達6,500億美元（約5萬億港幣），總計較一年前估計增長60%。阮子曦表示，如果投資者持有大型科技股，建議可繼續持有。而當「美股七雄」隨大市回調，亦是一個好機會去吸納。

