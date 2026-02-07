道指首破5萬點大關 「經濟及盈利前景仍佳」 分析：軟件及AI泡沬疑慮未消失

美股周五大反彈，道指首次突破50000點大關，標指迎來5月以來的最佳單日表現。道指收市報50115點，升2.47%；標指升1.97%，報6932點；納指升2.18%，報23031點。華爾街有分析師表示，本周初股市出現情緒性去槓桿拋售是反應過度，並清除掉一些市場泡沫。不過有意見認為，對軟件公司和AI產業盈利能力的泡沬疑慮未消失，科技行業仍面臨風險。

板塊方面，軟件公司ETF上漲3.5%；英偉達行政總裁黃仁勳表示AI需求「非常高」，晶片製造商指數飆升5.7%。

Anthropic推出的新AI工具，曾引發了軟件、金融服務和資產管理行業股票急挫，以至美股更廣泛的沽壓。Nationwide的Mark Hackett表示，本周較早時發生的情緒性去槓桿拋售可能「令人不安」，但這是「正常且健康的校正」事件，「目前宏觀經濟和盈利環境仍然令人鼓舞，這表明這更像是一種定位轉變和技術性暫停，而不是基本面出現裂痕。」

「長期投資者購物時機」

SlateStone Wealth的Kenny Polcari亦認為市場「反應過度」：「這是保持冷靜的時刻，而不是恐慌的時候。對長期投資者來說，這是購物的時機。很多東西都在打折。」

Interactive Brokers的Jose Torres表示，投資者正積極抓住時機，大舉買入股市回調，「市場獸性正為價值獵人提供積累股票的機會，華爾街普遍認為拋售已經過度。」

Northern Trust Asset Management的Anwiti Bahuguna表示，近期科技股拋售是買入更廣泛市場回調的理由，因為美國經濟前景依然強勁。「這正在清除市場中的一些泡沫，」她說。「我們實際上看到AI的用例變得更清晰。從宏觀角度來看，現在不是恐慌的時候。」

市場適應高利率、慢增長

不過，對於道指突破50000點，Bolvin Wealth Management Group總裁Gina Bolvin表示，道指新里程碑「不太關於慶祝」，「更多是關於確認」，市場已適應更高的利率、更慢的增長和全球不確定性，股市仍然走高。「這告訴我們信心是真實的，2026年將減少關於聯儲局的討論，更多關注基本面，」

她表示，隨著標指預計實現雙位數盈利增長，股票投資者可能會獲得回報—但道路不會平坦。應該預期波動性。意味投資者應選擇有強大盈利能力的優質企業，並為更多板塊輪動做好準備，而不是直線上漲。

科技股重新參與或至關重要

有分析師仍然關注科技股前景，Miller Tabak的Matt Maley指出，無論今天發生甚麼，圍繞軟件公司和AI產業盈利能力的問題不會消失。如果科技股在未來一兩週內大幅回落，該行業仍將面臨一些重大風險。

LPL Financial的Adam Turnquist表示，為了讓更廣泛市場取得可持續發展，科技股的重新參與可能至關重要，「我們預計，如果沒有科技行業—特別是軟件—更強勁的貢獻，標指可能難以突破7000點里程碑。」