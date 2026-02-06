20年過去，交易還要現場嗎？｜林小珍

20年前的今天，亦即是2006年2月6日，是無綫電視《交易現場》節目啟播的日子。整整20年過去，《交易現場》如今已經離開了交易所，電視台財經節目的變遷，亦正好反映金融市場和媒體這些年來的變化。筆者亦有幸適逢其會，參與其中。

縮減交易大堂增直播室

《交易現場》節目誕生的契機，是2005年7月，港交所(388)進行交易大堂翻新，考慮到電子交易系統的普及，出市代表對交易大堂櫃枱的需求減少，因此決定將原本佔地26,000平方呎，擁有723個交易櫃位的交易大堂，面積大幅縮減至12,200平方呎，只是保留294張交易枱，另外在交易大堂增設傳媒採訪區及新聞直播室。

當時3間新聞直播室分別由筆者當年效力的無綫電視(TVB)、有線電視及now財經台租用，而有了這個直播室，TVB新聞部財經組的同事就構思一個全新的即市股票節目，就是《交易現場》，希望仿傚當時國際財經媒體，例如彭博和CNBC，將交易大堂的氣氛和第一手資訊帶給觀眾。

見證股市牽動股民悲喜

翻新後的交易大堂於2006年1月16日正式啟用，由當時的港交所主席李業廣及行政總裁周文耀主持啟用儀式，時任財政司司長唐英年亦有到場。新交易大堂啟用後，同事們用了三個星期熟習直播室的運作，《交易現場》於2月6日(星期一)啟播，當時於翡翠台逢交易日一日五節，除了上午開市時段為半小時的節目，其他四節都是數分鐘的快訊式節目。而除了翡翠台的《交易現場》，駐港交所主持亦要兼顧新聞台的財經環節。

當時主持和嘉賓背後就是出市代表坐的位置，中間只是一塊玻璃之隔，遇上有大型新股上市，或是大市異常波動的日子，主持們完全可以感受到現場興奮和焦慮的氣氛，真正做到「交易現場」。而由於三家電視台的直播室毗鄰，各台的主持偶爾都會趁空檔「打牙骹」，交流一下。

北水灌溉 財經節目如雨後春筍

去到2007年，內地推出合資格境外機構投資者計劃(QDII)，考慮到內地投資者對港股的興趣漸增，明珠台亦增設普通話版本的《交易現場》，及後數碼電視頻道啟播，每日交易所的直播室要應付近20節直播，粵語和普通話的主持，加上工程人員要擠在狹小的空間內工作，除了主持節目，中間的空檔還要預備節目內容和聯絡被訪者，雖然說不上是一個舒適的辦公空間，但工作氣氛都是愉快和融洽的。

2016年，無綫85頻道轉型，新聞部財經組要負責的時段大增，筆者除了主持《交易現場》，亦參與了多個節目的設計和製作，亦有更多機會在交易所主持節目，但亦因為工作量大增，筆者考慮到工作和家庭的平衡，決定離開電視台，轉戰網絡媒體。

撤交易大堂現場感大減

到2017年，交易所再度翻新，全面取消交易大堂，原有的展覽館擴充成為「香港金融大會堂」，除了展覽香港金融發展史，亦有更大的活動空間，媒體直播室的數目亦有所增加，開始有內地媒體進駐交易所，不過沒有交易大堂在旁的直播室，氣氛已經大不如前。

去年4月，港交所宣布斥資63億元向置地收購交易廣場一期9層樓面，以及交易廣場平台的舖位，用作集團永久總部。交易廣場將進行一系列優化工程，以提升港交所的品牌知名度，包括設立專用接待大堂，直接連至香港金融大會堂。與此同時，面對新媒體競爭，電視行業經營困難，無綫財經台亦已經停播，整體財經節目時段大減。為了節省成本，多間電視台無意續租交易所的直播室，目前於翡翠台和TVB Plus聯播的《交易現場》亦已經不再於交易所直播。據了解，將來翻新後的金融大會堂，亦不設電視台直播室。

網絡媒體提供更多元內容

無可否認，網絡上的財經節目有更大彈性，主持可以有更大的發揮空間，同時跟觀眾有更多互動，這是傳統的電視台難以做到的。當然，網絡的財經平台競爭亦不小，筆者的YouTube頻道「JuneDay六月天」近期亦正擴充營業，提供更多元化的財經節目內容，希望大家多多支持。哪裡有網絡，哪裡就是真正的「交易現場」，又怎會局限於交易所呢？

不過，如果港交所將來容許網絡媒體借用翻新後交易所的部分空間作直播，筆者都很期待舊地重遊，再嚐在現場主持節目的滋味。

林小珍