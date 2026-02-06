股金幣全線下跌 市場信心動搖｜古天后

2月6日，部份時間有陽光，日間溫暖。美企裁員大增及職位空缺急降，科技股跌勢未止，美股周四三大指數全線向下，道指低開188點後，跌幅最多擴大至672點，道指收市跌592點或1.2%，報48908；標指跌84點或1.23%，報6798；納指跌363或1.59%，報22540。風險資產遭拋售，據CoinMarketCap平台數據顯示，比特幣跌穿7萬美元後，直插至62353美元日內低位才喘定，跌幅達到15.2%，為2024年11月以來低位，於亞洲時段進一步下跌至接近60000美元水平，較歷史高位126198美元跌逾五成，亦將自去年11月特朗普當選美國時所有升幅蒸發。同時，貴金屬獲利沽盤湧現，現貨銀價插水最多18.1%，低見斯72.208美元，現貨金價曾跌3.5%至4790.01美元。

Alphabet最新業績理想，但計劃今年資本開支倍增引發憂慮，股價一度下插水8%，不過收市幾乎挽回所有失地，僅跌0.5%；Tesla及微軟分別跌2.2%及5%，Nvidia回吐1.3%。亞馬遜於周四收市後公布業績，股價公布前跌4.4%，收市後急跌逾一成。微軟跌5%，為跌幅最大道指成份股。BTC急跌唔少人爆倉，加密貨幣相關股份捱沽，Strategy、MARA及Coinbase跌幅介乎13.3%至18.7%。Monarq Asset Management合夥人Shiliang Tang指出，比特幣正面臨信心危機。據預測市場Polymarket的合約顯示，比特幣今年有82%機率跌至65000美元，亦有60%瀉至55000美元之下，反觀回升至10萬美元的機率從今年初80%降至54%。此外，雅詩蘭黛(Estee Lauder)業績展望失色，股價暴挫19.2%。美國10年期債息一度下瀉8.7個基點，至4.191厘，對息口較敏感的2年期債息急降9.2個基點，至3.467厘。美滙指數曾漲0.31%至97.92，日圓升0.2%至156.54兌每美元。

或進一步考驗50日及100日線

港股昨日低開219點後，曾跌436點至26410低位，午後拗腰倒升37點收市，報26885，重返20日線附近，不過繼續受制上升軌。不過至夜期時段再度回軟，美國科技股持續走軟，夜期時段大坐過山車，雖然早段一度重返26900水平，可惜20日線得而復失，加上美股偏軟，加密貨幣遭售，夜期急轉直下跌逾300點至26500水平，今早於黑期更跌穿26500水平，料今早大市低開。噚日提到，一旦恒指無法返26850，企穩20日線，將有機會進一步考驗50日及100日線，似乎今早考驗50日線及100日線，即約26300機會甚大。與此同時，於26000-26400為牛證重貨區，唔排除今日呢個區域嘅牛證大部份乘勢被回收。不過大市短線RSI 2已經跌穿10，若然今日進一步下跌，極有機會考驗完兩條移動平均線後作短線反彈。至於反彈阻力方面，由12月中伸延至今嘅上升軌，大約上移至26900至27000水平，料其後反彈呢個位成為短期阻力。而港股能否扭轉近日調整跌勢，則要睇幾時可以回補周一所遺下嘅下跌裂口，並解除島型頂利淡形態威脅，能否扭轉跌勢，關鍵在於重磅科技股可時能止跌回升。

古天后