信銀國際料恒指今年可見29800點 金價前景仍樂觀 首季4000至5200美元波動

中信銀行（國際）個人及商務銀行業務投資主管張浩恩預期，今年首季金價將於4000至5200美元每盎司區間波動。他稱，金價早前突破5200美元每盎司，主要受市場炒作聯儲局新任人選或傾向減息影響，惟結果與預期不符。他認為，長線而言，亞洲零售、央行及機構配置需求持續提升，加上各國分散美元儲備，黃金資產屬性獲重估，前景仍樂觀。

聯儲局政策真空 料港股仍整固

對於港股，張浩恩認為恒指短期支持在25500點，全年區間則是21000至29800點，主要風險包括聯儲局政策與接任人選、美國債務風險、AI發展帶來的行業顛覆，以及中美關係變數。聯儲局政策真空期間，他認為港股以整固為主。

他建議，首季投資宜分散配置，優先布局估值合理、盈利支撐強的金融股；醫藥板塊防守性較高，可作避險選擇；能源、原材料則適度分散，避免集中單一板塊。

港股科技股估值吸引

張浩恩又提到，AI主題帶動台、韓、日及港股科技股，估值相對美股更吸引，建議輕增持；同時高息股在波動市中抗跌力強，過去五年四年跑贏大市，今年可作平衡配置。

本港樓價料升4%

中信銀行（國際）首席經濟師丁孟表示，香港去年經濟表現強勁，出口與金融業支撐增長，惟今年基數較高，增速料回落至2.6%。他提到，港元匯價受中美利差影響，若聯儲局減息，港匯水平或進一步下行，長期約八成時間處於負區間波動。本港樓市方面，受需求與租金收益率上升帶動將回升，但高庫存壓制價格，全年升幅料在3%至4%。

人民幣匯率平均6.8

人民幣方面，他預期今年人民幣兌美元平均約6.8。丁孟認為人民幣有三大支撐，一是匯率指數落後，存在升值空間；二是經常賬戶表現向好，出口支撐貨幣；三是中國央行減息幅度或不及聯儲局，中美短端利差收窄，加上資金分散美元配置，利好人民幣。