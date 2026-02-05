恒指半日跌340點 友邦挫逾4% 紫金急插6% 餐飲股逆市受捧｜港股開市

恒指今早低開219點後，表現反覆向下，截至中午報26506點，跌340點或1.27%，半日成交1,682億元；科指中午報5304點，跌62點或1.16%。

藍籌股之中，友邦（1299）半日跌4.4%，連同騰訊（700）及阿里（9988）分別跌2.9%及2.5%，為跌市「元兇」之一。單計股價變幅的話，紫金（2899）半日更跌逾6%，為表現最差藍籌，中國宏橋（1378）及新東方（9901）亦分別跌4.8%及4.4%。

金價銀價向下 中國白銀跌逾7%

在貴金屬市場回落下，金價最新又回落至5,000美元以下，暫報4887美元，銀價跌幅更逾12%，暫報77.5水平。除了紫金外，多隻貴金屬相關股亦急挫，中國白銀（815）跌逾7%、紫金黃金國際（2259）跌6%，赤峰黃金（6693）及山東黃金（1787）亦分別跌5.8%及5.3%。

另一方面，內地餐飲股逆市受捧，其中百勝中國（9987）績後升逾9%、 達勢股份（1405）升3% ，海底撈（6862）及上海小南國（3666）亦升近3%。

中信證券指出，餐飲行業正處於「基本面邊際改善—政策持續發力—價格機制修復—估值提升可期」多重因素共振階段，行業經營、政策、價格、估值四重維度均釋放積極信號，而具備供應鏈、品牌力和經營管理優勢的龍頭企業將率先實現修復。

市場憂慮AI帶來顛覆性影響而拋售軟件股，美股多隻重磅科技股向下，其中AMD績後急瀉逾17%，Palantir（PLTR）跌近12%，甲骨文（ORCL）跌半成，Tesla（TSLA）及Nvidia（NVDA）亦跌逾3%，惟蘋果（AAPL）逆市升2.6%至276.49美元。

美股傳統消費股受捧 Nike升逾5%

另一方面，傳統消費股受捧，Nike（NKE）及3M（MMM）均升逾5%，近日強勢的沃爾瑪（WMT）再升0.2%，帶動道指周三收升260點或0.53%，報49501點；標指則跌35點或0.51%，報6882點；納指更跌350點或1.51%，報22904點。至於反映中概股走勢的金龍指數，周三跌1.95%至7461點。

港股方面，恒指今早低開219點點，報26627點。科網股繼續弱勢，阿里巴巴（9988）跌2.5%；騰訊（700）跌1.4%；美團（3690）跌2%；京東（9618）跌1.5%；小米（1810）亦跌0.5%。此外，新東方（9901）開市跌逾4%，為最弱勢藍籌。

百度擬回購及首次派息

值得留意的是，百度（9888）公布已授權一項新的股份回購計劃，可回購不超過50億美元的公司股份，有效期至2028年12月31日；同時，已批准就公司的普通股首次採納股息政策，預計於2026年宣布首次發放股息。該股開市報140.3元，升2.3%。

比亞迪德國銷售大升 遠勝Tesla

其他個股消息中，比亞迪（1211）上月德國售出2,629輛新車，較去年同期的235輛多逾10倍，同時遠多於Tesla售出的1,301輛。該股開市報89.2元，跌0.9%。

北水動向方面，昨日淨買入港股133.73億元，騰訊（700） 、阿里巴巴（9988）及南方恒生科技（3033）分別獲淨買入22.31億元、11.71億元及11.23億元；而中芯國際（981）、華虹半導體（1347）則分別遭淨賣出7.07億元及2.36億元。