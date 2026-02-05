恒指倒升37點 北水勁流入250億 騰訊阿里止跌 餐飲股逆市受捧 專家寄望業績期｜港股收市

美股科技股隔晚集體下跌，港股科技股亦受外圍拖累多數走低，加上貴金屬板塊回調，恒指低開低走，惟尾市科技股多數扭轉跌勢，消費股亦有炒作，市場情緒回暖。恒指再現低開高走趨勢，全日倒升37點收市，收報26885點，全日波幅約509點。大市成交增至3151億元，重返3000億元水平，北水繼續趁低撈貨，大幅淨流入249.8億元，連續第6日淨流入，創去年8月15日以來最大的單日淨流入。

恒指低開220點後，跌幅一度擴大至最多437點，觸底後隨即反彈，收市前曾最多倒升72點，最終全日收報26885點，升37點，連升3日，累升110點。國指收報9093點，升44點。科指收報5406點，升39點。

騰訊阿里升不足0.1% 百度回購升3%

科技股多數先跌後升，內地科企趁農曆新年齊推大額紅包搶AI客，阿里巴巴（9988）旗下千問將啟動30億元人民幣的「春節請客計劃」，阿里股價先跌後升，升不足0.1%，收報159.6元。日前騰訊（700）旗下的元寶亦有10億元人民幣現金「搖人」計劃，騰訊股價亦倒升不足0.1%，收報558.5元。百度集團（9888）公布，計劃最高50億美元回購，預計2026年首次派發股息，百度股價揚2.7%，收報元140.9。美團（3690）亦漲1.8%，收報93.8元。

金價及銀價明顯回落，多隻貴金屬相關股急挫。紫金（2899）大跌4.8%，收報39.66元；同系的紫金黃金國際（2259）瀉4.5%，收報205.8元。中國白銀（815）急跌6%，收報0.63元；山東黃金（1787）下滑3.9%，收报38.72元。

百勝績優勁升11%

內地餐飲和消費股逆市受捧，餐飲股中，百勝中國（9987）績後獲高盛等大行唱好，並上調目標價，該股飆升11.4%，收報437.2元；達勢股份（1405）升5.2%，收報67.6元；海底撈（6862）揚4%，收報17.04元。消費股中，李寧（2331）漲2.6%，收報21.46元；泡泡瑪特（9992）升2.2%，收報242.4元。

天齊鋰業配股兼發換股債 插13%

個股方面，英皇娛樂酒店（296）公布出售鋪設於澳門英皇娛樂酒店大堂地面主要通道區域合共重79公斤多塊金磚，估計出售確認收益約9020萬元，英皇娛樂酒店飆升9.8%，收報0.27元。天齊鋰業（9696）擬折讓9%配售新H股，並發行可換股債券，集資58億元，股價急跌13.3%，收報42.9元。傳針對巴拿馬最高法院早前對長和（001）港口營運違憲裁定，中國官方正在準備採取反制措施，長和升0.7%，收報65.75元。

聶Sir料26500至27500上落 低位有資金撐市

高歌證券金融首席分析師聶振邦表示，預期短期內沒有國策加持，港股可能要等到二月底業績期才開始有利好消息作為動力，料恒指將維持26500點至27500點區間上落。他解釋，港股於1月的上升主要受美元走弱，人民幣升值帶動，但如今美元靠穩拖累市況；而自2月開局以來，騰訊和阿里巴巴等重磅股因負面消息受壓拖累大市走勢，惟恒指低位在26400至26500點水平始終獲買盤湧入，因此港股近日多數呈現倒升收市走勢。

-----

恒指今早低開219點後，表現反覆向下，截至中午報26506點，跌340點或1.27%，半日成交1,682億元；科指中午報5304點，跌62點或1.16%。

藍籌股之中，友邦（1299）半日跌4.4%，連同騰訊（700）及阿里（9988）分別跌2.9%及2.5%，為跌市「元兇」之一。單計股價變幅的話，紫金（2899）半日更跌逾6%，為表現最差藍籌，中國宏橋（1378）及新東方（9901）亦分別跌4.8%及4.4%。

金價銀價向下 中國白銀跌逾7%

在貴金屬市場回落下，金價最新又回落至5,000美元以下，暫報4887美元，銀價跌幅更逾12%，暫報77.5水平。除了紫金外，多隻貴金屬相關股亦急挫，中國白銀（815）跌逾7%、紫金黃金國際（2259）跌6%，赤峰黃金（6693）及山東黃金（1787）亦分別跌5.8%及5.3%。

另一方面，內地餐飲股逆市受捧，其中百勝中國（9987）績後升逾9%、 達勢股份（1405）升3% ，海底撈（6862）及上海小南國（3666）亦升近3%。

中信證券指出，餐飲行業正處於「基本面邊際改善—政策持續發力—價格機制修復—估值提升可期」多重因素共振階段，行業經營、政策、價格、估值四重維度均釋放積極信號，而具備供應鏈、品牌力和經營管理優勢的龍頭企業將率先實現修復。

-----

市場憂慮AI帶來顛覆性影響而拋售軟件股，美股多隻重磅科技股向下，其中AMD績後急瀉逾17%，Palantir（PLTR）跌近12%，甲骨文（ORCL）跌半成，Tesla（TSLA）及Nvidia（NVDA）亦跌逾3%，惟蘋果（AAPL）逆市升2.6%至276.49美元。

美股傳統消費股受捧 Nike升逾5%

另一方面，傳統消費股受捧，Nike（NKE）及3M（MMM）均升逾5%，近日強勢的沃爾瑪（WMT）再升0.2%，帶動道指周三收升260點或0.53%，報49501點；標指則跌35點或0.51%，報6882點；納指更跌350點或1.51%，報22904點。至於反映中概股走勢的金龍指數，周三跌1.95%至7461點。

港股方面，恒指今早低開219點點，報26627點。科網股繼續弱勢，阿里巴巴（9988）跌2.5%；騰訊（700）跌1.4%；美團（3690）跌2%；京東（9618）跌1.5%；小米（1810）亦跌0.5%。此外，新東方（9901）開市跌逾4%，為最弱勢藍籌。

百度擬回購及首次派息

值得留意的是，百度（9888）公布已授權一項新的股份回購計劃，可回購不超過50億美元的公司股份，有效期至2028年12月31日；同時，已批准就公司的普通股首次採納股息政策，預計於2026年宣布首次發放股息。該股開市報140.3元，升2.3%。

比亞迪德國銷售大升 遠勝Tesla

其他個股消息中，比亞迪（1211）上月德國售出2,629輛新車，較去年同期的235輛多逾10倍，同時遠多於Tesla售出的1,301輛。該股開市報89.2元，跌0.9%。

北水動向方面，昨日淨買入港股133.73億元，騰訊（700） 、阿里巴巴（9988）及南方恒生科技（3033）分別獲淨買入22.31億元、11.71億元及11.23億元；而中芯國際（981）、華虹半導體（1347）則分別遭淨賣出7.07億元及2.36億元。