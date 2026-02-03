恒指公司今年擴大追蹤科技資產 「將生物科技指數帶到海外」 持續推進藍籌100隻目標

恒指於2021年改革，目標將恒指成份股數目增至100隻。恒指公司行政總裁巫婉雯表示，此是一個持續的進程，寧願重質，慢慢適時加入，故沒有特定一個時間表，而恒指最重要的是反映香港股票市場，即是代表性是否足夠，現時恒指成份股有88隻，其總市值佔整個香港股票市場超過2000隻股票市值的逾6成。

港交所正就建議標準化證券交易的每手股數，由目前超過40種簡化至只有8種，進行諮詢。被問及此會否影響指數編製，她表示沒有影響，並解釋在計算指數時，會考慮一間公司的市值，即是其發行股數、股價和流通系數（有多少股票在市場上流通），故根據該公式，手數調整僅影響其成交。

今年將深耕科技相關及收益主題產品

恒指公司今年的發展方向包括擴大追蹤科技相關指數的資產管理規模、持續擴展生物科技指數、積極推動產品創新，以及推進海外市場的業務發展，將資金流帶回港。

她進一步解釋，公司今年將重點深耕與科技有關的產品，以及收益主題等兩個範圍，基於公司是市場導向，在現時減息環境下，投資者想要收益產品，去年公司推出恒生高息股30指數ETF。另希望將恒生生物科技指數帶到海外，因為香港新股市場亦充斥生物科技公司。至於跨市場亦是今年的發展方向，希望推出更多ETF Connect（交易所買賣基金互聯互通）相關的指數，即是指數中有6成配置港股，4成配置其他市場，公司計劃主力做美股，現時有一隻恒生港美科技指數納入ETF互聯互通。除了美國市場，公司有研究其他國家，但最終都要吻合投資者或基金公司的需求。

她提及，國內投資者對主題型產品感興趣，海外或本地市場則有所不同。在亞洲區中，韓國投資者的交易所買賣基金（ETF）市場較為成熟，接受性較快，故公司可能會將與科技相關的備兌認購期權（covered call）ETF概念帶過去。至於對香港市場參與較少的國家，如日本、加拿大，去年公司主要與這些市場談及科技板塊。恒指公司目前有150隻ETF產品，遍佈在17個不同的交易所，當中約一半產品在內地市場，另一半來自包括香港在內的海外市場。去年對於科技指數來說是一個突破，自去年初DeepSeek事件後，海外投資者不斷地關注中國科技股票的發展，公司亦希望透過這些不同的ETF，將外國投資者關心中國科技股票的需求，帶回香港。

恒生雙科技指數上月推出 未來或調整當中兩個指數的比重

恒指公司上月初推出恒生雙科技指數，指數採用固定比例將恒生科技指數和恒生生物科技指數的成份股結合，比例分別為75%和25%。恒指公司產品總監林穎婷表示，在恒生科技指數和恒生生物科技指數中，有兩隻重疊股份，故恒生雙科技指數只有58隻成份股，未來有機會調整兩個指數的比例，因為公司每一季會檢視成份股數目，每一年檢視每條指數的編算方法，以緊貼市場發展。 去年恒生科技指數和恒生生物科技指數均創推出以來的最大年度升幅，分別為23.5%和64.5%。