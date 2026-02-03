Palantir上季收入飆七成 今年指引超預期 盤後升近7%

AI大數據巨頭Palantir公佈2025財年第四季業績，受惠於AI平台（AIP）的強勁需求，總收入達14.07億美元，按年大幅增長70%；當中美國商業業務成收入增長引擎，單季收入達5.07億美元，按年激增137%，美國政府業務收入則按年增長66%至5.7億美元。期內，淨利潤為6.09億美元；經調整後每股盈利為0.25美元，優於預期的0.23美元。

「40法則」達到127%

值得注意的是，衡量軟件公司增長與利潤平衡的「40法則」（Rule of 40）得分，Palantir遠勝於其他競爭對手，達到127%。

受業績表現強勁提振，Palantir盤後一度拉升9.1%，高見161.2美元，隨後輕微回落，盤後收報158.05美元，升6.9%。不過，Palantir股價自去年11月業績發佈後，已由歷史高位回落29%。

CEO稱「我們是獨一無二」

展望未來，Palantir預計2026年全年收入將介乎71.82億至71.98億美元，遠高於華爾街預期的62.2億美元；公司更預計，美國商業收入增長率將至少達115%。此外，Palantir預計2026年第一季收入介乎15.32億至15.36億美元，經調整營運利潤則預計在8.7億至8.74億美元之間。

Palantir聯合創始人兼行政總裁Alex Karp在聲明中表示，「我們是『n of 1』（獨一無二），這些數據證明了這一點。」他指出，只有Palantir選擇專注於擴展由AI模型快速進步所帶來的營運槓桿規模化。