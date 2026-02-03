恒指高開220點 黃金相關股反彈 東鵬飲料守招股價 雲知聲折讓18%配股｜港股開市

環球股市經歷一輪震盪後，恐慌情緒有所緩和，美股三大指數周一反彈，其中道指收市升515點或1.05%，報49407點；標指升37點或0.54%，報6976點；納指升130點或0.56%，報23592點。至於反映中概股走勢的金龍指數，周一跌0.65%至7681點。值得留意的是，美國勞工統計局表示，由於聯邦政府部份「停擺」，原定於本周五（6日）公佈的1月就業報告將不會按時公佈，並在政府資金恢復後重新安排發佈時間。

金價回暖 銀價升逾4%

金價及銀價回暖，現貨金價今早反彈逾2%至4767美元，現貨銀價則升逾4%至82.6美元。比特幣方面，昨日低見74,604美元後反彈，今早報79,183美元，微升0.3%；不過，以太幣今早跌約1%，暫報2,352美元。

焦點股中，美股存儲概念股繼續亮眼，Sandisk（SNDK）周一升逾15%，美光科技（MU）升逾5%，希捷科技（STX）及西部數據（WDC）亦分別升逾6%及8%。

港股方面，恒指今早高開220點，報26995點。科網股個別發展，阿里巴巴（9988）升1.3%；騰訊（700）無起跌；美團（3690）升0.3%；京東（9618）升0.5%；百度（9888）及小米（1810）則分別跌0.3%及0.7%。

金價及銀價回升，招金（1818）反彈5%；赤峰黃金（6693）升4.7%；靈寶黃金（3330）亦升4%；山東黃金（1787）升3.6%；紫金（2899）升3.4%；同系紫金黃金國際（2259）升4.7%；中國白銀（815）則升1.6%。

東鵬飲料一手中籤率15%

個股消息方面，東鵬飲料（9980）今日正式掛牌，公開發售部分錄約56倍超購，一手中籤率15%，國際發售則超購逾14倍。該股今早開市報248元，無起跌。

雲知聲折讓18%配股

雲知聲（9678）配售100.8萬股新H股，集資約3.1億元，相當於經擴大後H股及已發行股份總數約2.3%及約1.4%，每股配售價310元，較上日收市價376.6元折讓18%。該股今早開市報356.4元，跌5.4%。

歌禮製藥配股籌逾8億

此外，歌禮製藥（1672）配售6,925.6萬股，集資約8.4億元，相當於經擴大後發行股份總數約6.5%，每股配售價12.18元，較上日收市價12.69元折讓4%。該股今早開市報12.69元，無起跌。

北水動向方面，昨日淨買入港股19.07億元，騰訊（700）、小米（1810）及國壽（2628）分別獲淨買入13.04億元、2.78億元及1.88億元；而華虹半導體（1347）、紫金礦業（2899）及石藥（1093）則分別遭淨賣出6.15億元、4.64億元及3.93億元。



