兩國產晶片股IPO 瀾起科技傳國際配售已超購 愛芯元智引16基投

在人工智能（AI）浪潮下，兩隻國產晶片新股乘勢昨日開始招股，共集資最多100億元，目前兩股的孖展均已獲足額認額。當中，獲阿里巴巴（9988）作為基石投資者撐場的A股瀾起科技（6809）更傳出國際配售已超購數倍。

提供互連類晶片的瀾起科技發行6589萬股，招股價最高106.89元，集資逾70.4億元，較A股昨日收市價折讓47.7%，一手100股入場費10796.8元，將於下周三截止招股，2月9日掛牌。該股引入對沖基金Aspex、已在倫敦上市的安本集團等18個星級基投，總認購額佔是次發行近5成。綜合11間券商數據顯示，該股暫有120.1億元孖展，以公開發售集資7億元計，超購16.1倍。

瀾起科技A股累漲54%

在內存晶片短缺下，瀾起科技A股年初至今已累漲54.4%，其主要客戶包括美光、三星及SK海力士。惟瀾起科技提及，近期獲悉美國司法部反壟斷局已啟動一項與半導體和半導體元件相關的大陪審團調查，並要求公司提供包括業務記錄及內部政策在內的若干資料，以及提供證詞，公司正配合有關要求。經與法律顧問進行討論後，理解公司及任何董事概無被指控存在任何不當行為。

愛芯元智集資近29.6億元

同日起招股的AI推理系統晶片供應商愛芯元智（600）的招股氣氛稍為落後，暫有12.1億元孖展，以公開發售集資3億元計，超購3.1倍。該股發行超過1億股，招股價為28.2元，集資近29.6億元，一手100股入場費逾2848.4元，將於下周四截止招股，2月10日掛牌。

愛芯元智有16個基投，包括豪威集團（501）、均勝電子（699）和澳洲退休金基金NGS Super，認購額佔是次發行48.8%。瀾起科技和愛芯元智都將香港公開發售部分定為一成，且不設強制性回撥。

東鵬傳甲組60手穩中1手

市傳東鵬飲料（9980）抽甲組的60手便穩獲1手，認購20445手的「頂頭槌飛」派213手，下周一有暗盤交易，另正在招股的牧原股份（2714）國際配售已足額認購。

