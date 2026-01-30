恒指急插580點 資源股捱沽 紫金瀉9% 專家料屬大漲小回｜港股收市

市場觀望即將揭盅的美國新任聯儲局主席，加上港股七連升已累升1481點後，投資者入市態度謹慎，港股於1月最後一個交易日順勢回調。恒指周五低開後愈跌愈有，最終以近全日低位收市，收報27387點，跌580點或2.08%收市，失守27500關，兼創逾2個月以來最大的單日跌幅。不過全周計恒指累升637點或2.38%，創逾2個月以來最大單周升幅，全月亦累升1756點或6.85%，終止連跌3個月趨勢。

恒指低開182點，早段跌幅曾收窄至80點，惟科網股和黃金等資源股跌勢加劇，拖累恒指跌幅再度擴大，最多跌點，全日收報27387點，跌580點。國指收報9317點，跌235點或2.47%；科指收報5718點，跌122點或2.1%。大市成交雖回落至3016億元，但仍在3000億元水平以上。北水維持流入32.22億元，連續第二日流入。

全周計，恒指累升637點；國指累升156點；科指跑輸大市，累跌79點。全月計，恒指累升1756點；國指累升403點；科指累升202點。

股份方面，信義玻璃（868）以累升13.4%，為本周表現最佳藍籌股；中升控股（881）累跌9.8%，為本周表現最差藍籌股股；全月計，新地（016）累升32.7%，為本月表現最佳藍籌股；金沙中國（1928）累跌13.1%，為本月表現最差藍籌股。

金價銀價快速回落 黃金股和白銀股急跌

國際金價和銀價快速回落，黃金股和白銀股亦跟隨急跌。紫金（2899)溢價37.2%發15億美元零息可換股債，股價急跌9.2%，收報41.9元；同系的紫金黃金國際(2259)瀉10.7%，收報218.6元；赤峰黃金(6693)大跌14.4%，收報39.9元；山東黃金(1787)跌14.3%，收報44.26元；中國白銀（815）走低6.7%，收報0.7元。

市場憂慮科企AI支持 科網股有沽壓

市場對大型企業在AI相關龐大的開支獲感憂慮，傳阿里巴巴（9988）將加對AI基建與雲計算的資金至4800億元人民幣，阿里股價下滑2.4%，收報169.2元；其他科網股亦有沽壓，美團（3690）跌1.4%，收報97.2元；快手（1024）挫3.4%，收報80.15元；騰訊（700）跌2.6%，收報606元；小米（1810）下降3.1%，收報35.5元。

內地鋰期貨下滑近一成，鋰相關股紛紛走弱。天齊鋰業(9696) 挫10.3%，收報49.42元； 贛鋒鋰業(1772)下滑10.9%，收報60.5元；電車股亦普遍受累向下。比亞迪（1211）跌4%，收報97.75元；理想（2015）下降2.6%，收報65.95元。

傳巴拿馬最高法院裁定長和經營違憲 長和跌4.6%

重點股方面，據外電報道，巴拿馬最高法院裁定，長和（001）經營巴拿馬運兩個港口的合約違憲。長和急跌4.6%，收報63.25元，一股拖累大市13點；傳黑石集團入股新世界（017），新世界逆市揚2.2%，收報11.38元；惟同系的周大福（1929）大跌6.7%，收報14.4元；舜宇（2382）發盈喜，料去年多賺70%至75%，該股仍跌0.5%，收報62.6元；

恒隆地產(101)去年全年錄得純利32.02億元，按年增加3.5%，維持派息40仙，股價升1%，收報9.44元；恒隆（010）去年純利亦升3%至24.07億元，股價亦升0.5%，收報16.83元。

梁杰文：料後市將維持大漲小回格局

宏高證券投資經理梁杰文表示，港股本周累計升幅屬誇張，美國聯儲局維持利率水平不變，甚至暗示減息可能不會太快或太多，這引發了一批黃金等資源股獲利回吐，拖累了港股的投資氣氛，因此導致港股出現調整。他續指，於恒指27000水平有資金低位吸，臨近春節假期，市場通常會對政策利好措施有所憧憬，這在低位能為港股提供一定承接力，對港股短期內走勢不需要太過憂慮，預期恒指只要能突破並穩定27000點，港股會繼續維持大漲小回的格局。

對於長和事件，梁杰文表示，這件事政治味較濃，若消息落實確實會對公司營運產生很大影響。但估計公司將會就法院裁決進行上訴，或與地方政府再爭取，預期長和短期股價會受壓，不過長和業務繁多，政治上也不是完全沒有轉機，整體上財務不至於影響很大。他續指，預期長和股價沽壓或會持續一段時間，可從風險謹慎角度考慮，持有長和的投資者或可沽貨離場，待股價跌穩後再考慮是否重新入場。

-----------

港股七連升後出現回吐，恒指今早低開182點，最多曾跌536點，中午收報27469點，跌498點或1.78%。成交額1,653.43億元。科指半日跌105點或1.8%，報5735點。

科網股有沽壓，美團（3690）跌0.76%；京東（9618）跌1.39%；騰訊（700）跌1.52%；百度（9888）跌1.73%；阿里巴巴（9988）跌2.71%；小米（1810）跌2.73%；網易（9999）逆市升0.19%。

新世界曾飆11.8%

據彭博報道，巴拿馬最高法院裁定，長和（001）經營巴拿馬運兩個港口的合約違憲。長和半日跌4.37%。

新世界（017）傳易主美資黑石，今早一度升11.8%，高見12.45元，中午收報11.54元，升3.68%。周大福（1929）跌5.69%。

黃金相關股急挫

金價回落至5200美元水平，黃金相關股急挫，紫金礦業（2899）跌8.62%；紫金黃金國際（2259）跌10%；招金礦業（1818）跌8.9%；山東黃金（1787）跌12.9%。另外中國白銀集團（815）亦隨白銀價格下挫，中午跌半成。

新東方（9901）獲大行唱好，半日升3.56%，為最佳表現藍籌。舜宇（2382）逆市升2%，該公司發盈喜，料去年多賺70%至75%。

石藥（1093）與阿斯利康合作開發創新長效多肽藥物，股價跌12%。

———

0930：Meta及微軟績後表現迴異拖累大市，標指收市跌9點或0.13%，報6969點；納指跌172點或0.72%，報23685點；道指收市則回升55點或0.11%，報49071點；反映中國概念股表現的金龍指數反彈0.35%，報7919點。

Meta收市升10.4%，該集團去年收入及盈利超出預期，並預計今年全年資本支出1150億至1350億美元之間，超出預期。至於微軟則暴跌近10%，該集團同樣收入及盈利超出預期，但上季資本支出大增66%創新高。其餘重磅科技股，Tesla跌3.4%，英偉達升0.52%，Alphabet及蘋果齊升約0.7%。

金價大幅波動，現貨金周三逼近5600美元後，曾跌近6%至5104.6美元，後修復大部分失地，最新回升至5330美元水平。銀價同樣波動，現貨銀在升至121.65美元新高後，一度倒跌逾8%，最新回升至115美元左右。

ATM低開0.55%至近2%

港股方面，恒指低開182點，報27785點。科網股普遍向下，騰訊（700）跌1.12%；阿里巴巴（9988）跌1.9%；美團（3690）跌0.55%；小米（1810）跌1.14%；百度（9888）跌1.22%。

新世界（017）開市升5.57%，報11.75元。彭博昨日引述消息報道，新世界控股股東周大福企業正與黑石集團（Blackstone）深入討論，擬將新世界的控股權出售。新世界其後發公告指，周企獲部分潛在投資者就可能投資新世界的事宜接洽。周大福（1929）低開1.5%。

中鋁夥力拓購巴西鋁業股權

紫金礦業（2899）低開3.51%，該公司擬發15億美元零息可換股債，料所得款項淨額約為15.27億美元，擬用於秘魯阿瑞那項目建設資本開支，剩餘將用於補充流動資金和一般公司用途。紫金黃金國際（2259）跌5.96%；招金礦業（1818）跌3.33%；山東黃金（1787）跌4.35%；中國白銀集團（815）跌2.66%。

中鋁（2600）出資逾42億人民幣，夥力拓收購巴西鋁業股權。股價低開3.32%。

北水動向方面，周四南下資金淨買入港股43.74億港元。盈富基金(2800)、騰訊(700)、小米(1810)分別獲淨買入23.95億港元、8億港元、6.43億港元；中移動(941)、紫金礦業(2899)阿里巴巴(9988)分別遭淨賣出6.46億港元、3.77億港元、3.31億港元。