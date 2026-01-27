專利數據供應商Patsnap擬港星雙重上市 騰訊軟銀有份投資 

據彭博引述消息指出，專利數據供應商Patsnap正考慮在香港和新加坡進行雙重上市。報道指，該公司計劃透過是次上市集資3億至4億美元（約23億至31億港幣），但目前相關討論仍在進行中，上市規模、時間表及地點等細節尚未敲定。Patsnap未有回應置評請求。

Patsnap於2007年成立，專門提供專利數據及分析服務，聲稱已與超過15,000家企業合作，其背後股東包括紅杉中國、軟銀集團（SoftBank）及騰訊控股（700）。

港交所力吸非中國企業上市

若交易落實，將有助強化港交所（388）吸引非中國企業上市的策略。港交所行政總裁陳翊庭上周接受訪問時透露，目前有超過350家公司排隊在港上市。

與此同時，新加坡IPO市場在經歷多年低迷及流動性擔憂後，2025年首次公開招股活動攀升至6年新高。另外，新加坡政府已開始向精選基金經理分配部分50億新加坡元（約307億港幣）的投資資金，以助股市復甦。