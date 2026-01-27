Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

專利數據供應商Patsnap擬港星雙重上市 騰訊軟銀有份投資 

股市
更新時間：16:27 2026-01-27 HKT
發佈時間：16:27 2026-01-27 HKT

據彭博引述消息指出，專利數據供應商Patsnap正考慮在香港和新加坡進行雙重上市。報道指，該公司計劃透過是次上市集資3億至4億美元（約23億至31億港幣），但目前相關討論仍在進行中，上市規模、時間表及地點等細節尚未敲定。Patsnap未有回應置評請求。

Patsnap於2007年成立，專門提供專利數據及分析服務，聲稱已與超過15,000家企業合作，其背後股東包括紅杉中國、軟銀集團（SoftBank）及騰訊控股（700）。

港交所力吸非中國企業上市

若交易落實，將有助強化港交所（388）吸引非中國企業上市的策略。港交所行政總裁陳翊庭上周接受訪問時透露，目前有超過350家公司排隊在港上市。

與此同時，新加坡IPO市場在經歷多年低迷及流動性擔憂後，2025年首次公開招股活動攀升至6年新高。另外，新加坡政府已開始向精選基金經理分配部分50億新加坡元（約307億港幣）的投資資金，以助股市復甦。

↓即睇減息部署↓

↓即睇減息部署↓

最Hit
​​​​​​​Pizza-BOX全線結業！半年連執3間 高峰期擁14分店 網民：有啲唏噓
​​​​​​​Pizza-BOX全線結業！半年連執3間 高峰期擁14分店 網民：有啲唏噓
飲食
5小時前
曾國衞以健康理由辭任局長 有更多官員離任？李家超：傳聞不正確、不攻自破 無計劃再換司局長
02:20
曾國衞前列腺癌指數高辭任局長 更多官員離任？李家超：傳聞不正確 無計劃再換司局長
政情
7小時前
「情迷周潤發」金像影后面容大變  76歲慶生面色慘白難以認出  曾喪夫為事業甘願墮胎
「情迷周潤發」金像影后面容大變  76歲慶生面色慘白難以認出  曾喪夫為事業甘願墮胎
影視圈
8小時前
前TVB綠葉王鏡頭前失控灑淚 憶述辭職遭前無綫高層斥衝動 曾被指「為錢回巢」：怕失表演熱誠
前TVB綠葉王鏡頭前失控灑淚 憶述辭職遭前無綫高層斥衝動 曾被指「為錢回巢」：怕失表演熱誠
影視圈
2026-01-25 09:00 HKT
天氣寒冷｜天文台料周五風勢頗大濕度90% 體感溫度或更低 2.1低見14°C
00:26
天氣寒冷｜天文台料周五風勢頗大濕度90% 體感溫度或更低 2.1低見14°C
社會
4小時前
巴士安全帶新例變「姻緣帶」？港女被鄰座阿叔扣錯安全帶 網民爆笑獻策：互相緊扣！｜Juicy叮
巴士安全帶新例變「姻緣帶」？港女被鄰座阿叔扣錯安全帶 網民爆笑獻策：互相緊扣！｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
曾國衞因健康理由辭任局長 前列腺癌指數高於多少恐中招？小便現4徵兆須留神
曾國衞免職｜因健康理由辭任局長 前列腺癌指數高於多少恐中招？小便現4徵兆須留神
保健養生
5小時前
長者餅店優惠2026｜7大連鎖店樂悠咭/長者咭折扣 麵包、蛋糕、傳統禮餅低至9折 美心西餅/A-1 Bakery/聖安娜
長者餅店優惠2026｜7大連鎖店樂悠咭/長者咭折扣 麵包、蛋糕、傳統禮餅低至9折 美心西餅/A-1 Bakery/聖安娜
飲食
2026-01-25 10:00 HKT
鍾柔美男女關係複雜 《東周刊》獨家直擊騷玉腿餵生果 絕密校園生活揭秘
鍾柔美男女關係複雜  《東周刊》獨家直擊騷玉腿餵生果  絕密校園生活揭秘
即時娛樂
7小時前
一道木門$18,000！屯門公屋驚現「天價」裝修報價單 網民踢爆「魔鬼細節」：擺明當你水魚｜Juicy叮
屯門公屋驚現「天價」裝修報價單：一道木門$18,000！網民踢爆「魔鬼細節」：擺明當你水魚｜Juicy叮
時事熱話
3小時前