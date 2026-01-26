劉央料恒指兩年內輕易35000點 中國顯現長牛市 「潑天的富貴要勇敢迎接」｜亞洲金融論壇

有「女股神」之稱的西京投資管理主席及投資總監劉央表示，中國股市已出現真牛、慢牛和長牛階段，「潑天的富貴，我們都要勇敢出來迎接它」，預計恒指在今、明兩年可以輕易達到35,000點，A股上證綜合指數會觸及5,000點。

劉央出席亞洲金融論壇時表示，目前資本市場進入非常特殊的環境，「戰爭腳步越來越近，黑天鵝隨時發生，同時市場上資金非常充裕。」她認為，未來資本市場將會進一步分化，資金湧入具有護城河的公司，出現強者恒強、甚至強者通吃的現象，而中國在主導世界的算力及算法層面，已有能力跟美國平分秋色，勢吸引更多資金。

劉央：看好智能體（Agent）及先進封裝行業的投資機會

劉央指出，港股成為中國離岸市場的橋頭堡，很多內地的頭部企業來港上市，並估計隨著AI發展，今年香港新股數量達200隻，當中一半是AI相關行業。對於中國AI板塊，她目前看好智能體（Agent）及先進封裝行業的投資機會，料該兩大領域在全球崛起的速度較快。

她又提及，在AI時代，很容易對股票作出估值，但要了解一家公司，亦需要具備對地緣政治及世界格局變化的解讀能力；而要了解中國市場，除了基本面外，更需要讀懂國情，才能妥善選股。她呼籲年輕人應該認真學習，「提高自己對風險和報酬的認知，接住這波由國運帶來的真牛、慢牛和長牛。」