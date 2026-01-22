Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

瑞士盈豐料金價見短期頂 未來數月或跌至4000水平 將逐步減持 環球配置倡超配中國

股市
更新時間：18:18 2026-01-22 HKT
發佈時間：18:18 2026-01-22 HKT

瑞士盈豐銀行全球委托組合香港區副總監趙國江表示，該行原預測2026年金價目標每盎司4800美元已提前達成，在地緣政治推動下，金價動能強勁，短期不排除突破每盎司5000美元。但他稱，目前金價或處短期頂部，未來數月或迎來18%健康調整，回落至每盎司4000美元，仍屬合理區間。

白銀期貨保證金三度上調 或成回調催化劑

配置策略上，趙國江透露，2025年初該行全權委託客戶帳戶中，金銀配置合計佔比3至4%，將會逐步減持至2.5%水平，旨在獲利與風險控制，強調中長期仍看好貴金屬。他稱，短期3至6個月將審慎布局，待回調後再考慮增持，而芝商所近月三次上調白銀期貨合約保證金，或成為調整潛在催化劑。

港股盈利與估值雙輪驅動

瑞士盈豐銀行資產管理基金經理李思卉建議，環球投資組合「超配」中國資產，指出中國市場不確定性下降，AI技術突破與堅挺出口修復投資信心，2025年MSCI中國指數盈利受外賣補貼事件拖累，但2026年有關負面因素將減弱，加上反內卷政策，盈利增速有望加速。港股方面，該行料2026年將由估值修復，轉向盈利與估值雙輪驅動，新股市場表現可期，A+H兩地上市大型企業將增多，數量或超過2025年，企業質量優良，持續為市場帶來流動性與投資機遇。

料美國今年僅減息一次

經濟與貨幣政策方面，趙國江對2026年美國經濟保持樂觀，預計GDP增長有望達2.8%，經濟較高機會軟著陸。貨幣政策上，該行預計美國聯儲局僅減息一次0.25厘，較市場普遍預期的2次更審慎，因通脹仍高於2%目標，過度寬鬆或導致通脹反彈。

投資方向上，該行指，美國AI產業為核心賽道，大型科技公司第三季AI資本投入達1000億美元，按年增66%，建議關注算力供應鏈及AI應用軟件股；而歐洲軍費未來10年預計從2%升至5%，國防板塊具長期價值，瑞士醫藥板塊憑創新力成優質投資對象；至於新興市場則重點關注本地貨幣債券。

↓即睇減息部署↓

↓即睇減息部署↓

最Hit
前萬事達卡高層轉行送外賣 每周收入僅數百元 揭中年失業悲歌「經驗讓我學會謙卑」
前萬事達卡高層轉行送外賣 每周收入僅數百元 揭中年失業悲歌「經驗讓我學會謙卑」
投資理財
21小時前
長者咭推「智方便」電子版！3步驟免費申請 出示手機即享130+食買玩/交通優惠
長者咭推「智方便」電子版！3步驟免費申請 出示手機即享130+食買玩/交通優惠
生活百科
21小時前
本地老牌旅行社遷深圳 月慳近20萬租金 讚羅湖商廈聚集同行「具協同效應」
本地老牌旅行社遷深圳 月慳近20萬租金 讚羅湖商廈聚集同行「具協同效應」
樓市動向
23小時前
01:48
財政預算案2026懶人包︱幾時公布？會否派錢？即睇免稅額/消費券/長者福利等各方建議
社會
2026-01-22 07:00 HKT
最新畫面曝光！網紅師傅裝修鑿穿樓板 屋宇署：已勒令停工 擬檢控涉事承建商｜Juicy叮
最新畫面曝光！網紅裝修師傅鑿穿樓板 屋宇署：已勒令停工 擬檢控涉事承建商｜Juicy叮
時事熱話
19小時前
禦寒大法｜平民版「Gore-Tex防寒外套」爆紅 必學玉米式穿搭法保暖應對濕冷天氣
食用安全
18小時前
港人發現杜絕可疑來電妙法！活用Android手機1功能 實測2個月稱「基本冇再收過詐騙電話」 即睇分享教學！
港人發現杜絕可疑來電妙法！活用Android手機1功能 實測2個月「基本冇再收過詐騙電話」（附教學）
生活百科
19小時前
教育及職業博覽2026 掌握未來發展趨勢 開創夢想生涯路
活動資訊
2026-01-19 08:00 HKT
鍾鎮濤章小蕙30歲女兒高調公開戀情 一動作證極甜蜜黐纏 生母早前曾力數阿B
鍾鎮濤章小蕙30歲女兒高調公開戀情 一動作證極甜蜜黐纏 生母早前曾力數阿B
影視圈
19小時前
60年代邵氏美人娶新抱突起波瀾 準新娘家逢巨變 星二代兒子公布婚禮新安排惹擔憂
60年代邵氏美人娶新抱突起波瀾 準新娘家逢巨變 星二代兒子公布婚禮新安排惹擔憂
影視圈
13小時前