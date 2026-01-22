瑞士盈豐料金價見短期頂 未來數月或跌至4000水平 將逐步減持 環球配置倡超配中國

瑞士盈豐銀行全球委托組合香港區副總監趙國江表示，該行原預測2026年金價目標每盎司4800美元已提前達成，在地緣政治推動下，金價動能強勁，短期不排除突破每盎司5000美元。但他稱，目前金價或處短期頂部，未來數月或迎來18%健康調整，回落至每盎司4000美元，仍屬合理區間。

白銀期貨保證金三度上調 或成回調催化劑

配置策略上，趙國江透露，2025年初該行全權委託客戶帳戶中，金銀配置合計佔比3至4%，將會逐步減持至2.5%水平，旨在獲利與風險控制，強調中長期仍看好貴金屬。他稱，短期3至6個月將審慎布局，待回調後再考慮增持，而芝商所近月三次上調白銀期貨合約保證金，或成為調整潛在催化劑。

港股盈利與估值雙輪驅動

瑞士盈豐銀行資產管理基金經理李思卉建議，環球投資組合「超配」中國資產，指出中國市場不確定性下降，AI技術突破與堅挺出口修復投資信心，2025年MSCI中國指數盈利受外賣補貼事件拖累，但2026年有關負面因素將減弱，加上反內卷政策，盈利增速有望加速。港股方面，該行料2026年將由估值修復，轉向盈利與估值雙輪驅動，新股市場表現可期，A+H兩地上市大型企業將增多，數量或超過2025年，企業質量優良，持續為市場帶來流動性與投資機遇。

料美國今年僅減息一次

經濟與貨幣政策方面，趙國江對2026年美國經濟保持樂觀，預計GDP增長有望達2.8%，經濟較高機會軟著陸。貨幣政策上，該行預計美國聯儲局僅減息一次0.25厘，較市場普遍預期的2次更審慎，因通脹仍高於2%目標，過度寬鬆或導致通脹反彈。

投資方向上，該行指，美國AI產業為核心賽道，大型科技公司第三季AI資本投入達1000億美元，按年增66%，建議關注算力供應鏈及AI應用軟件股；而歐洲軍費未來10年預計從2%升至5%，國防板塊具長期價值，瑞士醫藥板塊憑創新力成優質投資對象；至於新興市場則重點關注本地貨幣債券。