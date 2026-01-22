Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

邵氏兄弟逾45億購黎瑞剛旗下華人文化資產 發行股份支付 收市險守配股價

股市
更新時間：16:10 2026-01-22 HKT
發佈時間：15:34 2026-01-22 HKT

邵氏兄弟（953）昨日宣佈，將向黎瑞剛旗下華人文化CMC一方收購包括東陽正午陽光影視、在歐美澳從事華人電影發行業務、動畫電影業務及50家UME影院等業務的旗艦CMC Moon Holdings，並將發行價值逾45.77億元人民幣的股份作為代價，每股配發價0.32元，較周三收市價0.38元折讓15.8%。消息公佈後，邵氏兄弟股價持續受壓，曾跌逾兩成，低見0.295元，收市跌幅收窄，報0.32元，險守配股價。

將舉行臨時股東大會審議

集團表示，將發行159.3億股支付收購，構成非常重大交易及關連交易，公司會召開及舉行臨時股東大會供獨立股東審議。其中CMC及其一致行動人士獲99.4億股，其他指定股份接收方包括聯屬人士ODE、阿里巴巴 （9988） 、騰訊（700）、蘇州禾民投資合夥等接收餘下近59.9億股。

稱收購帶來顯著產能擴增

集團表示，收購事項帶來顯著產能擴增，預計將為集團藝人及活動管理業務創造有意義的協同效應，為旗下才華橫溢的藝人在中國內地市場開拓更廣泛的演出機會。此外，由於收購事項涉及收購影院業務，亦為集團的電影業務提供縱向拓展的機會，並使集團得以接觸將華語電影發行至世界各個國家及城市的全球電影發行及營銷網絡。因此，董事認為收購事項為集團提供良好的擴張機會，且與集團的策略及業務發展相輔相成。

順帶一提的是，黎瑞剛透過CMC間接持有TVB（511）權益，但今次交易不涉及TVB股權。
 

