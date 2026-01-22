地產股及收租股向好 摩通料業績近見底 希慎升逾半成 新地漲3%

本地地產股及收租股今日表現普遍向好，其中希慎興業（014）暫升逾5%；九龍倉置業（1997）及嘉里建設（683）升逾4%；九龍倉（004）、新地（016）升逾3%；長實（1113）、信置（083）、太古A（019）及太古地產（1972）升逾1%；恒隆地產（101）、領展（823）及新世界（017）升近1%。不過，恒地（012）逆市微跌0.3%。

首選恒隆地產及太古地產

消息面上，摩通雖然估算本地地產股上一財政年度盈利平均按年跌7%，但相信大多已見底，下一財政年度盈利將有望反彈。在地產股中，首選恒隆地產及太古地產。該行認為，太古地產計及期內處置美國邁阿密項目和拆售鰂魚涌太古城車位的收益，2025財政年度盈利按年料增17%，為表現最佳地產股。同時，新地和長實盈利也有機會錄低單位數增長。

不過，該行預計恒地因2024財政年度農地收回及資產處置收益的高基數，加上物業銷售減少，2025財政年度盈利料跌33%；同時，新世界可能繼續虧損，惟虧損幅度將略為收窄；恒隆地產上一財政年度盈利料跌6%；領展截至3月底止財政年度盈利亦將會跌8%。

股息分派方面，摩通預期太古地產股息將增加5%，恒隆地產及信置則維持股息不變，而恒地派息比率已逾100%，最有可能削減派息。

