長和確認有評估分拆電訊及零售業務上市 目前未作任何決定 兩IPO估值或達3900億

長和（001）近期再傳分拆電訊及零售業務上市，該集團表示，不時接獲建議並探索及評估可供考慮的機會，包括涵蓋有關業務獨立上市，但未有就任何涉及電訊或零售資產的交易作出決定。目前市傳分拆的電訊業務估值200億美元，零售業務達300億美元，合共達500億美元（約3,900億港元。）

長和股價收升0.8%報61.35元，創逾4年半新高。目前市值2,350億元。

長和：不時接獲提升股東長遠價值機會

長和表示，知悉近期有關分拆其全球電訊資產，與保健及美容產品業務可能獨立上市，以及涉及歐洲國家電訊資產的可能交易。該集團指，不時接獲建議並探索及評估可供考慮的機會，藉以提升股東的長遠價值，其中亦涵蓋這些業務的獨立上市，但截至目前未就任何相關交易作出決定。

長和近日有傳最快今年第二季，分拆屈臣氏集團上市，估值達300億美元（約2340億港元）。（網上圖片）

長和傳分拆電訊業務港英上市 估值1560億

路透今日（21日）引述消息報道，長和最快在第三季，分拆電訊業務於港、英兩地上市，估值或達200億美元（約1,560億港元），較一年前傳聞的150億美元有所上升。

報道指，長和考慮將歐洲、香港及東南亞的電訊業務，以英國倫敦作主要上市，並在香港作第二上市；分拆後的上市公司有望獲快速納入富時100指數，成為英國藍籌股。報道指，長和已委聘高盛、花旗及德銀協助分拆事宜，但最終計劃及上市時間或有調整。

路透：內部看法分歧 料數周內決定

不過，報道亦引述其他消息人士指，長和內部對未來發展方向持有不同看法，可能會在未來幾星期作出決定。報道續指，早前市傳長和推進旗下意大利電訊公司Wind Tre，與當地同業Iliad合併，如繼續推行，將暫停分拆上市計劃。

長和表示，不時接獲建議並探索及評估可供考慮的機會，包括分拆電訊及零售業務獨立上市，但截至目前未就任何相關交易作出決定。（網上圖片）

屈臣氏或最快第二季分拆上市 估值2340億

另一方面，長和亦傳出最快今年第二季分拆零售部門屈臣氏集團，在港英兩地上市，估值達300億美元（約2,340億港元）。

而電訊業務除了分拆上市消息，近日英國《金融時報》報道，長和亦正洽售旗下愛爾蘭電訊商「3愛爾蘭」，予美國電訊公司Liberty Global，3愛爾蘭估值或達15億歐元（約137億港元）。報道指，在出售3愛爾蘭後，長和仍會繼續推進分拆其他電訊業務上市。

瑞銀看好長和出售資產釋放價值

瑞銀指出，長和的電訊資產交易若有任何進展，均可提升市場對長和在其他營運市場進行併購交易的期望，該行看好長和透過資產出售釋放價值的潛力。該行予長和「買入」評級，目標價67元。