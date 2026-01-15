長和再傳分拆屈臣氏港英雙重上市 估值或達2340億 淡馬錫尋退出

長和（001）旗下零售旗艦屈臣氏集團再傳分拆上市，路透引述消息報道，屈臣氏計劃在香港及英國雙重上市，估值或達300億美元（約2,340億港元），最快第二季完成。報道指，新加坡主權基金淡馬錫將藉此退出多年來的投資。

目前長和市值為2,277億元，意味市傳屈臣氏上市的估值，等同整個母企。

評估投資者興趣

報道指，長和已委聘高盛及瑞銀籌備屈臣氏上市工作，並開始評估投資者的興趣；該集團亦正尋求屈臣氏在今年中完成雙重上市，但具體時間表尚未最終確定。早前有報道指，屈臣氏此次上市可能籌集20億美元（約156億港元）。

長和曾指不回應市場傳言

有關傳聞於去年11月已出現，長和曾指「不回應市場傳言」。當時彭博報道，長和曾因早年疫情推遲屈臣氏的上市計劃，其後又遇上新股市場低迷，但現時市況好轉，造就上市機會。

淡馬錫持股逾11年

路透報道又指，目前持有屈臣氏集團25%的淡馬錫，將藉是次分拆上市後，退出有關投資。淡馬錫是在2014年，以57億美元（約444億港元）入股25%股權。