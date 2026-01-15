Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

StashAway指基金重新留意中國投資機會 分散美國AI泡沫風險

股市
更新時間：17:30 2026-01-15 HKT
發佈時間：17:30 2026-01-15 HKT

本港持牌投資平台StashAway展望今年投資市況，該集團投資總監梁穎瑩表示，今年的主題圍繞財政政策、AI技術進步、中國經濟和特朗普政策。她認為，機構投資者今年將會重新留意其中國投資的情況，因為中國科技崛起、分散投資美國科技股的風險，以及當美金轉弱和減息時期，投資者會關注發展中國家的表現，故中國會受惠其中。

市場關注AI投資會否出現泡沫，她指出，現時S&P500資訊科技板塊市盈率約43倍，較科網泡沫時曾高見67倍少，加上此輪升浪由實質資本開支、盈利增長及生產力提升所驅動，並非單靠估值擴張支撐，但需要密切監察財務狀況，若信貸環境收緊，則需重新評估。她又指出，AI的良性循環由AI應用收益、AI研究投資和技術創新組成，如果其中一環走弱，或會引致泡沫。去年黃金價格升62.5%，她認為今年較難達到去年的增幅，但公司長期配置黃金資產，因為預見地緣政治風險將會持續發生，即使美國總統特朗普下台，地緣政治風險都會持續。

集團將於今年收支平衡

StashAway香港區總經理嚴逸朗表示，集團將於今年收支平衡，而香港市場仍處於投資期，增長很快，公司會持續投資。他指出，公司於2016年在新加坡成立，已打入馬來西亞、泰國、杜拜和香港市場，目前公司客戶約22至23萬人，新加坡的客戶佔比較多，因為是公司首個發展的市場，而公司客戶的年齡層主要介乎30至50歲，專業人士為主，另公司客戶的年齡層廣闊，介乎18至80歲。

StashAway於2021年進軍香港市場，最新公布在香港市場的資產管理規模（AUM）按年增長1倍，新客戶數量更達4倍升幅。此強勁增長動力來自零售投資者及高淨值客戶。

↓即睇減息部署↓

↓即睇減息部署↓

最Hit
港男遊越南失卡被狂碌1325萬 反用1招「窮人防盜術」竟零損失 網民：咁叫好彩定唔好彩？｜Juicy叮
港男遊越南失卡被狂碌1325萬 反用1招「窮人防盜術」竟零損失 網民：咁叫好彩定唔好彩？｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
湖南女童疑因找不到媽媽，在停車場激動暈倒後死亡。
00:09
湖南婦偷偷離開前夫家 9歲女尋母未果哭死街上︱有片
即時中國
7小時前
婆婆恐被榨乾便利店陷心寒對質 女店員爆1句話死守棺材本：「你個仔...」｜Juicy叮
婆婆恐被榨乾便利店陷心寒對質 女店員爆1句話死守棺材本：「你個仔...」｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
陳茵媺容貌大變裝扮樸素惹爭議：內地都不這麼穿了 為陳豪執行李顯好老婆本色
陳茵媺容貌大變裝扮樸素惹爭議：內地都不這麼穿了 為陳豪執行李顯好老婆本色
影視圈
2026-01-14 19:00 HKT
百佳全單88折！一連三日門市激減 金鳳米$74.8/包裝點心$10.5/維達12卷低至$22
百佳全單88折！一連三日門市激減 金鳳米$74.8/包裝點心$10.5/維達12卷低至$22
飲食
2026-01-14 16:28 HKT
章小蕙認後悔嫁鍾鎮濤：全因戀愛腦 恨前夫剝奪子女探視權 失敗婚姻更多細節曝光
章小蕙認後悔嫁鍾鎮濤：全因戀愛腦 恨前夫剝奪子女探視權 失敗婚姻更多細節曝光
影視圈
10小時前
北上慳錢「上水出閘」大法失效？港男實測竟反貴3.6% 網民熱議原因嘲：你係咪外國返嚟？｜Juicy叮
北上慳錢「上水出閘」大法失效？港男實測竟反貴3.6% 網民熱議原因嘲：你係咪外國返嚟？｜Juicy叮
時事熱話
2026-01-13 16:42 HKT
泰國再「冧」起重機︱車CAM實拍2死5傷恐怖畫面 與在建高鐵慘劇同一承建商
00:18
泰國再「冧」起重機︱車CAM實拍2死5傷恐怖畫面 與在建高鐵慘劇同一承建商
即時國際
3小時前
五索開台大爆富豪馬先生性癖：可以搞成晚 被問「多人運動」咁回應 接受隨時分手？
五索開台大爆富豪馬先生性癖：可以搞成晚 被問「多人運動」咁回應 接受隨時分手？
影視圈
9小時前
麥明詩「準阿嫂」係TVB上位小花？大合照企位融入麥家力壓妹妹 女方親回與麥明山關係
麥明詩「準阿嫂」係TVB上位小花？大合照企位融入麥家力壓妹妹 女方親回與麥明山關係
影視圈
2小時前