StashAway指基金重新留意中國投資機會 分散美國AI泡沫風險

本港持牌投資平台StashAway展望今年投資市況，該集團投資總監梁穎瑩表示，今年的主題圍繞財政政策、AI技術進步、中國經濟和特朗普政策。她認為，機構投資者今年將會重新留意其中國投資的情況，因為中國科技崛起、分散投資美國科技股的風險，以及當美金轉弱和減息時期，投資者會關注發展中國家的表現，故中國會受惠其中。

市場關注AI投資會否出現泡沫，她指出，現時S&P500資訊科技板塊市盈率約43倍，較科網泡沫時曾高見67倍少，加上此輪升浪由實質資本開支、盈利增長及生產力提升所驅動，並非單靠估值擴張支撐，但需要密切監察財務狀況，若信貸環境收緊，則需重新評估。她又指出，AI的良性循環由AI應用收益、AI研究投資和技術創新組成，如果其中一環走弱，或會引致泡沫。去年黃金價格升62.5%，她認為今年較難達到去年的增幅，但公司長期配置黃金資產，因為預見地緣政治風險將會持續發生，即使美國總統特朗普下台，地緣政治風險都會持續。

集團將於今年收支平衡

StashAway香港區總經理嚴逸朗表示，集團將於今年收支平衡，而香港市場仍處於投資期，增長很快，公司會持續投資。他指出，公司於2016年在新加坡成立，已打入馬來西亞、泰國、杜拜和香港市場，目前公司客戶約22至23萬人，新加坡的客戶佔比較多，因為是公司首個發展的市場，而公司客戶的年齡層主要介乎30至50歲，專業人士為主，另公司客戶的年齡層廣闊，介乎18至80歲。

StashAway於2021年進軍香港市場，最新公布在香港市場的資產管理規模（AUM）按年增長1倍，新客戶數量更達4倍升幅。此強勁增長動力來自零售投資者及高淨值客戶。