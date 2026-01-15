港股再闖兩萬七失敗 倒跌76點 阿里跌3%攜程瀉19% 專家：仍審慎樂觀｜港股收市

內地官方上調兩融保證金為A股降溫,或影響市場氣氛，加上在以阿里系、攜程（9961）等科網股走弱，港股周四反覆向下，惟尾市獲內地出台下調結構性貨幣政策工具利率等支持經濟政策下，逐步收復失地，恒指最終全日收報26923點，跌76點，27000關再得而復失兼結束4連升。大市成交回落至2904億元，不足3000億元。另外，北水亦轉流走15.15億元，結束連續流入4日趨勢。

恒指收復大半失地收市

恒指低開27點後，早段一度向上207點，重返27000關，惟隨著阿里系出現反高潮，同時其他重磅科網股亦轉跌，恒指升幅悉數蒸發，並最多轉跌191點，尾市在內地政策出台後，跌幅收窄，全日收報26923點，跌76點；國指收報9266點，跌48點；科指收報5828點，跌79點。

阿里系反高潮 攜程遭反壟斷調查跌近兩成

阿里巴巴（9988）正式宣佈旗下千問App全面接入淘寶、支付寶等阿里生態業務後，惟消息後，阿里跌幅擴大，挫2.6%，收報164.6元；日前飆升的阿里健康（241）瀉7.8%，收報7.17元。其他科網股亦多數走弱。攜程（9961）涉嫌濫用市場支配地位實施壟斷行為遭市監局立案調查，股價大跌19.2%，收報460元，為表現最差藍籌股；傳快手(1024)發債籌集約20億美元(約156億港元)，其中15億美元為美元債，其餘為點心債。快手亦下滑2.9%，收報79.55元。美團（3690）跌0.7%，收報100.8元。騰訊（700）跌1.7%，收報622元。

外電報道，美國數據中心、初創企業等的AI芯片將獲關稅擴免。芯片股尾市持續拉升，華虹半導體（1347）逆市揚%，收報元；中芯國際（981）揚1.8%，收報77.35元；英諾賽科（2577）向上2.9%，收報69.2元。

本地和內房股逆市受捧

本地地產股逆市向上。瑰麗酒店澄清集團及品牌不會出售，關聯公司新世界（017）股價彈高9.8%，收報9.04 元；新地(016)升2.2%，收報111.1 元；信置(083)升2.4%，收報11.47 元；長實集團(1113)漲1.9%，收報43.08 元。

內地將商業用房購房貸款最低首付比例下調至30%，支持推動商辦房地產市場去庫存。內房股升多跌少。龍湖（960）升2.4%，收報9.42 元；中海外（688）漲0.8%，收報13.25 元；萬科（2202）揚6.8%，收報3.59 元；潤地（1109）向上1.5%，收報29.66 元。



個股方面，藥明合聯（2268）溢價60%，向東曜製藥（1875）提出全面收購要約。東曜製藥復牌後股價飆升67.6%，收報4.19 元；藥明合聯則挫3.8%，收報72.9元。中國罕王（3788）宣佈擬更名並終止原擬進行的罕王黃金分拆上市計劃，股價彈高12.5%，收報4.78元；極兔速遞（1519）與順豐控股（6936）宣佈，達成戰略性相互持股協議，總投資額達83億元。極兔升0.8%，收報11.83 元；順豐則揚2.4%，收報36.2 元。

黃德几料港股27400點有強阻力

Usmart盈立證券研究部執行董事黃德几表示，港股周四走勢反覆，主要主要受多個因素影響。一方面內地近期推出了一系列支持經濟的政策，包括利率微調等貨幣政策工具；但另一方面監管層也同步出台了上調保證金的降溫措施；及阿里系出現獲利回吐、他續指，人民幣穩定升值可能將為港股後市走勢帶來支持，對港股後市表現持審慎樂觀態度，惟技術性而言，去年恒指的最高位區域約27200-27400點面臨強阻力位，大量熊證在此被收回，恒指後市或需要累積更多正面消息才能突破該阻力位

恒指今早低開27點後，雖然一度「倒升」207點，高見27206點，但10點過後逐步回落，截至中午跌149點或0.55%，報26850點，再一次未能企穩27000點關口，半日成交1,638億元。科指方面，半日報5799點，跌108點或1.83%。

重磅藍籌股中，阿里（9988）旗下千問App全面接入淘寶、支付寶、淘寶閃購、飛豬及高德等阿里生態業務，但股價反高潮，半日跌近3%；攜程（9961）涉嫌濫用市場支配地位實施壟斷行為被查，更大跌近兩成；連同騰訊（700）及快手（1024）分別跌1.3%及3.4%，為拖累恒指表現的主要股份。

單計藍籌股價變幅，除了攜程外，昨日急升的阿里健康（241）亦大幅回吐逾8%，為表現最差藍籌之一；國壽（2628）亦跌2.8%。

資源民族主義造就「金屬牛市」

不過，部份鋰電池及金屬股逆市走高，其中贛鋒鋰業（1772）半日升逾5%、天齊鋰業（9696）升3.7%，中創新航（3931）亦升2.5%；有色金屬股中，力勤資源（2245）升近一成，佳鑫（3858）升逾5%，江西銅（358）及赤峰黃金（6693）亦升逾1%。

消息面上，中信建投指資源民族主義逐步興起、大國博弈過程中將戰略資源「武器化」、供給剛性「顯性化」，以及需求受益產業巨變共同鑄就了戰略金屬牛市格局。該行又指，全球政治及經濟局勢愈發動盪，全球化退潮趨勢已現，因此對稀缺資源的掌握變得重要，其中關鍵戰略性礦產資源已成為各國博弈新戰場。

美國最高法院仍未就特朗普政府關稅政策的合法性作出裁決，最快需等到下周才有最終結果。另一方面，美國總統特朗普再簽署兩項行政命令，對部份半導體產品加徵25%關稅，並簽署關鍵礦物行政命令，保障國家稀土供應。消息傳出後，英偉達（Nvidia，NVDA）周三股價跌1.4%，AMD（AMD）仍升1.2%；稀土概念股則全線飆升，其中Critical Metals（CRML）升逾32%，MP Materials（MP）亦升逾8%。

美股回落 金價銀價續受捧

美股三大指數向下，道指收市跌42點或0.09%，報49149點；標指跌37點或0.53%；納指跌238點或1%。至於反映中概股走勢的金龍指數，周三跌0.23%至7856點。地緣政治持續緊張，金價銀價續受捧，現貨金價周三曾升至4,343美元新高，最新報4,612美元；銀價周三升逾7%至逾93美元，今早稍見回落，暫報約91.93美元。

百度考慮改為「雙重上市」

港股方面，恒指今早低開27點，報26972點。科網股個別發展，阿里巴巴（9988）開市跌0.06%；騰訊（700）跌0.3%；美團（3690）升0.5%；小米（1810）無起跌；京東（9618）升0.26%。至於百度（9888）據報正考慮在港股從目前「第二上市」方式，改為「雙重上市」，以吸納更多更多內地投資者關注，並避免遭受美國潛在不利政策的影響；該股開市報146.4元，升0.9%。

攜程未止跌 開市再瀉15%

此外，中國市場監管總局公布，根據《反壟斷法》對攜程集團（9961）涉嫌濫用市場支配地位實施壟斷行為，作立案調查。攜程（9961）繼昨日跌6.5%後，今早再跌15%，報484.2元。

東曜製藥獲藥明合聯提全面收購

其他個股消息中，藥明生物（2269）宣布透過旗下藥明合聯（2268），向已停牌的抗腫瘤藥物研發及產銷的東曜製藥（1875），提出全面收購要約，每股作價4元，較停牌前2.5元溢價60%；藥明生物及藥明合聯今早分別報39.78元及74元，分別跌0.5%及2.3%，而東曜復牌則急升近59%。

中國罕王擬改名 終止分拆上市

此外，中國罕王（3788）宣佈擬更名為罕王黃金國際有限公司，終止原擬進行的罕王黃金分拆上市計劃，集中人力及財務資源，全力支持Mt Bundy金礦計畫發展投產，同時維持中國鐵礦及高純鐵業務的穩定生產運作。同時，集團控股股東承諾於2028年12月31日前不減持股份。該股開市報4.15元，跌2.3%。

北水動向方面，昨日淨買入港股28.65億元，騰訊（700）、阿里健康（241）及阿里巴巴（9988）分別獲淨買入20.09億元、14.58億元及11.34億元；中移動（941）、小米（1810）及晶泰（2228）則分別遭淨賣出9.13億元、4.23億元及3.09億元。