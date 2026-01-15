Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

恒指低開27點 攜程受查未止跌 開市再瀉15% 東曜製藥復牌升近六成｜港股開市

股市
更新時間：09:27 2026-01-15 HKT
發佈時間：09:27 2026-01-15 HKT

美國最高法院仍未就特朗普政府關稅政策的合法性作出裁決，最快需等到下周才有最終結果。另一方面，美國總統特朗普再簽署兩項行政命令，對部份半導體產品加徵25%關稅，並簽署關鍵礦物行政命令，保障國家稀土供應。消息傳出後，英偉達（Nvidia，NVDA）周三股價跌1.4%，AMD（AMD）仍升1.2%；稀土概念股則全線飆升，其中Critical Metals（CRML）升逾32%，MP Materials（MP）亦升逾8%。

美股回落 金價銀價續受捧

美股三大指數向下，道指收市跌42點或0.09%，報49149點；標指跌37點或0.53%；納指跌238點或1%。至於反映中概股走勢的金龍指數，周三跌0.23%至7856點。地緣政治持續緊張，金價銀價續受捧，現貨金價周三曾升至4,343美元新高，最新報4,612美元；銀價周三升逾7%至逾93美元，今早稍見回落，暫報約91.93美元。

百度考慮改為「雙重上市」

港股方面，恒指今早低開27點，報26972點。科網股個別發展，阿里巴巴（9988）開市跌0.06%；騰訊（700）跌0.3%；美團（3690）升0.5%；小米（1810）無起跌；京東（9618）升0.26%。至於百度（9888）據報正考慮在港股從目前「第二上市」方式，改為「雙重上市」，以吸納更多更多內地投資者關注，並避免遭受美國潛在不利政策的影響；該股開市報146.4元，升0.9%。

攜程未止跌 開市再瀉15%

此外，中國市場監管總局公布，根據《反壟斷法》對攜程集團（9961）涉嫌濫用市場支配地位實施壟斷行為，作立案調查。攜程（9961）繼昨日跌6.5%後，今早再跌15%，報484.2元。

東曜製藥獲藥明合聯提全面收購

其他個股消息中，藥明生物（2269）宣布透過旗下藥明合聯（2268），向已停牌的抗腫瘤藥物研發及產銷的東曜製藥（1875），提出全面收購要約，每股作價4元，較停牌前2.5元溢價60%；藥明生物及藥明合聯今早分別報39.78元及74元，分別跌0.5%及2.3%，而東曜復牌則急升近59%。

中國罕王擬改名 終止分拆上市

此外，中國罕王（3788）宣佈擬更名為罕王黃金國際有限公司，終止原擬進行的罕王黃金分拆上市計劃，集中人力及財務資源，全力支持Mt Bundy金礦計畫發展投產，同時維持中國鐵礦及高純鐵業務的穩定生產運作。同時，集團控股股東承諾於2028年12月31日前不減持股份。該股開市報4.15元，跌2.3%。

北水動向方面，昨日淨買入港股28.65億元，騰訊（700）、阿里健康（241）及阿里巴巴（9988）分別獲淨買入20.09億元、14.58億元及11.34億元；中移動（941）、小米（1810）及晶泰（2228）則分別遭淨賣出9.13億元、4.23億元及3.09億元。

