Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

百度據報研轉雙重上市 勢吸納北水 對沖美國潛在制裁

股市
更新時間：20:53 2026-01-14 HKT
發佈時間：20:53 2026-01-14 HKT

彭博報道，百度（9888）正考慮在港股從目前「第二上市」方式，改為「雙重上市」，以吸納更多更多內地投資者關注，並避免遭受美國潛在不利政策的影響。

雙重上市是指一隻股份在兩個交易所均屬主要上市，目前百度在港美兩地上市，而香港上市方式是第二上市。從第二上市改為主要上市後，將符合納入港股通的資格，讓北水買貨。

分拆崑崙芯在港上市 加速討論轉上市地位

報道引述消息人士指，由於百度正計劃分拆AI晶片公司「崑崙芯」於香港獨立上市，而將百度提升在香港的上市地位，或可對沖美國潛在制裁風險，有關討論已升溫。

阿里前年轉雙重上市 北水持倉逾11%

阿里巴巴（9988）在2024年亦將上市地位，從第二上市升至雙重上市，股價在當時宣布計劃後，至今已累升1.2倍，目前北水持股比例約11.5%。

相關新聞：阿里今雙重主要上市 分析料市場已消化 未來納人幣櫃台或受捧

↓即睇減息部署↓

↓即睇減息部署↓

最Hit
49歲女星嫁細15年嫩夫婚姻現況曝光 自爆已無性生活 不介意老公畀錢解決生理需求
49歲女星嫁細15年嫩夫婚姻現況曝光 自爆已無性生活 不介意老公畀錢解決生理需求
影視圈
4小時前
荃灣地盤風煤樽墮地1死2傷 29歲紥鐵男工重創亡 三日兩宗奪命吊運事故
00:39
荃灣地盤風煤樽墮地1死2傷 29歲紥鐵男工重創亡 三日兩宗奪命吊運事故
突發
4小時前
泰國在建高鐵︱起重機墮下擊中火車 逃鬼門關乘客憶恐怖經歷 至少釀28死64傷︱多圖
01:23
泰國在建高鐵︱起重機墮下擊中火車 逃鬼門關乘客憶恐怖經歷 至少釀28死64傷︱多圖
即時國際
6小時前
酒樓點心放題$88/位！任食片皮鴨/蝦餃/燒賣 入座送瑤柱灌湯餃 情人節/新年均適用
酒樓點心放題$88/位！任食片皮鴨/蝦餃/燒賣 入座送瑤柱灌湯餃 情人節/新年均適用
飲食
9小時前
「港式世紀發明」被封最垃圾傢俬？港女「閃腰」含淚警世爆共鳴：睇落好用，用過想喊｜Juicy叮
「港式世紀發明」被封最垃圾傢俬？港女「閃腰」含淚警世爆共鳴：睇落好用，用過想喊｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
百佳全單88折！一連三日門市激減 金鳳米$74.8/包裝點心$10.5/維達12卷低至$22
百佳全單88折！一連三日門市激減 金鳳米$74.8/包裝點心$10.5/維達12卷低至$22
飲食
5小時前
星島申訴王｜食店慳人手引入AI炒菜機 1小時出200道餸 中廚實試炒牛河：味道合格但冇咗靈魂
04:42
星島申訴王｜AI炒菜神器取代大廚 觀塘食店慳人手引入AI炒菜機 1小時炒出200道餸
申訴熱話
14小時前
被告萬日林當晚行凶後街頭被捕，官斥他將死者斬至幾乎身首分離，手法極為凶殘，依例判處終身監禁。
無業漢隨機斬殺七旬翁至近身首分離 事後扮作精神病人 官斥手法極凶殘判終身監禁
社會
9小時前
北上慳錢「上水出閘」大法失效？港男實測竟反貴3.6% 網民熱議原因嘲：你係咪外國返嚟？｜Juicy叮
北上慳錢「上水出閘」大法失效？港男實測竟反貴3.6% 網民熱議原因嘲：你係咪外國返嚟？｜Juicy叮
時事熱話
2026-01-13 16:42 HKT
陳志雲返TVB門外遭千夫所指？撰長文親解打卡原因 爆曾欲離開商台：遞過辭職信
陳志雲返TVB門外遭千夫所指？撰長文親解打卡原因 爆曾欲離開商台：遞過辭職信
影視圈
5小時前