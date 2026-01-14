百度據報研轉雙重上市 勢吸納北水 對沖美國潛在制裁

彭博報道，百度（9888）正考慮在港股從目前「第二上市」方式，改為「雙重上市」，以吸納更多更多內地投資者關注，並避免遭受美國潛在不利政策的影響。

雙重上市是指一隻股份在兩個交易所均屬主要上市，目前百度在港美兩地上市，而香港上市方式是第二上市。從第二上市改為主要上市後，將符合納入港股通的資格，讓北水買貨。

分拆崑崙芯在港上市 加速討論轉上市地位

報道引述消息人士指，由於百度正計劃分拆AI晶片公司「崑崙芯」於香港獨立上市，而將百度提升在香港的上市地位，或可對沖美國潛在制裁風險，有關討論已升溫。

阿里前年轉雙重上市 北水持倉逾11%

阿里巴巴（9988）在2024年亦將上市地位，從第二上市升至雙重上市，股價在當時宣布計劃後，至今已累升1.2倍，目前北水持股比例約11.5%。

