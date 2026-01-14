百度據報研轉雙重上市 勢吸納北水 對沖美國潛在制裁
更新時間：20:53 2026-01-14 HKT
發佈時間：20:53 2026-01-14 HKT
發佈時間：20:53 2026-01-14 HKT
彭博報道，百度（9888）正考慮在港股從目前「第二上市」方式，改為「雙重上市」，以吸納更多更多內地投資者關注，並避免遭受美國潛在不利政策的影響。
雙重上市是指一隻股份在兩個交易所均屬主要上市，目前百度在港美兩地上市，而香港上市方式是第二上市。從第二上市改為主要上市後，將符合納入港股通的資格，讓北水買貨。
分拆崑崙芯在港上市 加速討論轉上市地位
報道引述消息人士指，由於百度正計劃分拆AI晶片公司「崑崙芯」於香港獨立上市，而將百度提升在香港的上市地位，或可對沖美國潛在制裁風險，有關討論已升溫。
阿里前年轉雙重上市 北水持倉逾11%
阿里巴巴（9988）在2024年亦將上市地位，從第二上市升至雙重上市，股價在當時宣布計劃後，至今已累升1.2倍，目前北水持股比例約11.5%。
相關新聞：阿里今雙重主要上市 分析料市場已消化 未來納人幣櫃台或受捧
最Hit
北上慳錢「上水出閘」大法失效？港男實測竟反貴3.6% 網民熱議原因嘲：你係咪外國返嚟？｜Juicy叮
2026-01-13 16:42 HKT