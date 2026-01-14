Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

香港證券及期貨專業總會哀悼David Webb離世 「金融業界一大損失」

股市
香港知名獨立股評人及市場監察網站「Webb-site」創辦人David Webb昨日（13日）因轉移性前列腺癌安詳離世，終年60歲。香港證券及期貨專業總會今日發表哀悼聲明，對其離世表示深切哀悼，並向其家人、朋友及所有受其影響人士致以誠摯慰問。

總會在聲明中高度評價David Webb對香港金融業的貢獻，讚揚他長年以來以無畏的獨立精神、堅定的正直品格，以及對市場透明與公義的執著追求，深受業界敬重。他秉持原則，敢於發聲，不畏挑戰，其言行始終展現對投資者權益與市場誠信的高度堅持，樹立了專業典範。

創辦網站成業界重要資源

聲明特別提到，David Webb創立的網站長期為金融從業員、投資者及公眾提供寶貴且客觀翔實的市場資訊與獨到見解，已成為許多業內人士日常工作中不可或缺的參考資源。其貢獻不僅促進了行業知識交流，更有效推動了市場信息的公開與理性討論，對香港金融市場的健康發展影響深遠，其離世被形容為「香港金融業界的一大損失」。

香港證券及期貨專業總會會長陳志華於文末表示，業界將銘記其風骨與貢獻，並期盼同業能繼承David Webb對專業與誠信的執著追求，共同維護市場的公平與進步。

